https://sputniknews.com.tr/20240103/rusyadan-abdye-yeni-yil-dilegi-nice-yeni-borclara-1079297129.html
Rusya’dan ABD’ye yeni yıl dileği: Nice yeni borçlara!
Rusya’dan ABD’ye yeni yıl dileği: Nice yeni borçlara!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin kamu borcunun 34 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekerek “yeni yılda yeni borçlar” dileğinde... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:06+0300
2024-01-03T17:06+0300
2024-01-03T17:06+0300
ekonomi
abd
kamu borcu
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd hazine bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079296939_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_e7a6613b614902f2fb829011b6ce9b25.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD’nin toplam kamu borcunun 34 trilyon dolara ulaştığı yönündeki haberi değerlendirdi.Zaharova, “ABD’nin kamu borcu 34 trilyon doları geçti. Yeni yılda yeni borcunuz kutlu olsun!” diye yazdı.ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.IMF’nin değerlendirmelerine göre, ABD’nin kamu borcu geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 123.3’ünü oluşturdu.Bu rakamın 2024’te yüzde 126.9’a ulaşması bekleniyor.ABD’li politikacılar, partizan kavgalar yerine borcun kendisine odaklanmalıAmerika'nın uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson, konuya ilişkin açıklamasında, kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD'nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini belirtti.Ülkede haziranda yaşanan borç limiti ‘hesaplaşmasının’ ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, ABD’li politikacıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası Kongre'de anlaşma sağlanmış ve ABD Başkanı Joe Biden haziranda borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-kamu-borcu-34-trilyon-dolara-ulasti-1079269672.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079296939_155:0:2732:1933_1920x0_80_0_0_dcc4d35a37270fbf935217589a5723f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kamu borcu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd hazine bakanlığı
abd, kamu borcu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd hazine bakanlığı
Rusya’dan ABD’ye yeni yıl dileği: Nice yeni borçlara!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin kamu borcunun 34 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekerek “yeni yılda yeni borçlar” dileğinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD’nin toplam kamu borcunun 34 trilyon dolara ulaştığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Zaharova, “ABD’nin kamu borcu 34 trilyon doları geçti. Yeni yılda yeni borcunuz kutlu olsun!” diye yazdı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.
IMF’nin değerlendirmelerine göre, ABD’nin kamu borcu geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 123.3’ünü oluşturdu.
Bu rakamın 2024’te yüzde 126.9’a ulaşması bekleniyor.
ABD’li politikacılar, partizan kavgalar yerine borcun kendisine odaklanmalı
Amerika'nın uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson, konuya ilişkin açıklamasında, kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD'nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini belirtti.
Ülkede haziranda yaşanan borç limiti ‘hesaplaşmasının’ ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, ABD’li politikacıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.
ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.
Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası Kongre'de anlaşma sağlanmış ve ABD Başkanı Joe Biden haziranda borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı.