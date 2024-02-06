https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-hindistana-s-400-sevkiyatinin-kesintiye-ugradigina-dair-iddialar-gercek-disi-1080459606.html

Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatının kesintiye uğradığına dair iddialar gerçek dışı

Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatının kesintiye uğradığına dair iddialar gerçek dışı

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının kesintiye... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T11:26+0300

2024-02-06T11:26+0300

2024-02-06T11:26+0300

savunma

s-400 hava savunma sistemleri

türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı

s-400 triumf

hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı

savunma sanayi

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Suudi Arabistan'daki World Defense Show savunma fuarında Sputnik'e demeç veren Miheyev, S-400 sistemlerinin Hindistan'a sevkiyatında sorunlar yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Miheyev, Hindistan'la imzalanan S-400 anlaşmasının tarafların mutabakatıyla belirlenen takvim dahilinde uygulandığını vurguladı.Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 alayının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.Rosoboronexport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat Ekim 2021'de başlamıştı.Hindistan, Çin ve Türkiye'nin ardından S-400 hava savunma sistemini alan üçüncü ülke olmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/2023-yilinin-en-etkili-5-rus-silahi-1079126599.html

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s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, s-400 triumf, hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı, savunma sanayi