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Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatının kesintiye uğradığına dair iddialar gerçek dışı
Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatının kesintiye uğradığına dair iddialar gerçek dışı
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının kesintiye... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı
s-400 triumf
hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı
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Suudi Arabistan'daki World Defense Show savunma fuarında Sputnik'e demeç veren Miheyev, S-400 sistemlerinin Hindistan'a sevkiyatında sorunlar yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Miheyev, Hindistan'la imzalanan S-400 anlaşmasının tarafların mutabakatıyla belirlenen takvim dahilinde uygulandığını vurguladı.Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 alayının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.Rosoboronexport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat Ekim 2021'de başlamıştı.Hindistan, Çin ve Türkiye'nin ardından S-400 hava savunma sistemini alan üçüncü ülke olmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/2023-yilinin-en-etkili-5-rus-silahi-1079126599.html
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s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, s-400 triumf, hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı, savunma sanayi
s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, s-400 triumf, hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı, savunma sanayi

Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatının kesintiye uğradığına dair iddialar gerçek dışı

11:26 06.02.2024
© Sputnik / Алексей МальгавкоS-400 füze savunma sistemleri
S-400 füze savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının kesintiye uğradığına dair haberleri tekzip etti.
Suudi Arabistan'daki World Defense Show savunma fuarında Sputnik'e demeç veren Miheyev, S-400 sistemlerinin Hindistan'a sevkiyatında sorunlar yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Miheyev, Hindistan'la imzalanan S-400 anlaşmasının tarafların mutabakatıyla belirlenen takvim dahilinde uygulandığını vurguladı.
Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 alayının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.
Rosoboronexport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat Ekim 2021'de başlamıştı.
Hindistan, Çin ve Türkiye'nin ardından S-400 hava savunma sistemini alan üçüncü ülke olmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurgulamıştı.
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