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‘Türkiye yönetimi, ABD tehditleri nedeniyle güvenlik gerekçelerinden taviz vermek niyetinde değil’
‘Türkiye yönetimi, ABD tehditleri nedeniyle güvenlik gerekçelerinden taviz vermek niyetinde değil’
Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, ABD’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle F-35 üretim programından çıkardığı Türkiye’den... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T00:24+0300
2024-02-06T00:24+0300
türkiye
görüş
f-35
abd
s-400
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Rus askeri uzman, emekli Albay Hodarenok, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye’ye F-35 uçaklarını vermeyi reddetmesi ve yeni talepler öne sürmesiyle ilgili durumun ayrıntılarını anlattı.Daha önce Türkiye’nin ortak üretim programına katıldığına ve hatta F-35’ler için çok önemli parçalar ürettiğine, ancak S-400 sistemlerini almasından sonra programdan çıkarıldığına dikkat çeken Hodarenok, şöyle konuştu:Türkiye’nin S-400 sistemlerinden memnun olduğunu ve onlardan vazgeçebilmek için nedenleri olmadığını vurgulayan Hodarenok, “Türkiye kendi topraklarında S-400'lerin testlerini gerçekleştirdi ve bu sistemin alışılmadık derecede üstün niteliklerine ikna oldu. Bu nedenle Ankara, askeri teçhizatını çeşitlendirmeye ve hava sınırlarını azami seviyede korumaya kararlıdır. S-400'leri de bu nedenle satın aldı ve son açıklamalara bakılacak olursa onlardan vazgeçmek niyetinde değil” diye konuştu.Askeri sanayii sektöründe kararların dengeli bir şekilde alındığını ve alınan kararlardan öylesine dönülmediğini vurgulayan Hodarenok, “Alımdan önce hem belgeler açısından, hem de teknik açıdan muazzam bir çalışma yapıldı ve tüm perspektifler değerlendirildi. Zira bu tür silahları satın almak tüfek satın almakla aynı şey değil. Türk liderliğinin güvenlik gerekçelerinden taviz verme niyetinde olmadığını düşünüyorum. Üstelik bu bir imaj meselesi, bir bağımsızlık ve hatta egemenlik meselesidir” vurgusunu yaptı.ABD’nin gelecekte de baskı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Hodarenok, “ABD elbette kendi çıkarlarını aktif bir biçimde savunuyor ve bu çıkarlara ulaşmak için her türlü yöntemi kullanıyor. Türkiye’ye, NATO üyesi olduğu ve ortaklarına karşı yükümlülükleri bulunduğu manipülasyonu ile sürekli baskı yapılıyor. Ancak Ankara’nın da Washington’a sunacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla bu anlaşmazlığın ne zaman biteceğini tahmin etmek zor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/f-35-konusunu-degerlendiren-rus-uzman-turkiye-yuz-yil-vaat-bekleyecek-bir-ulke-degil-1080331072.html
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türkiye, f-35, abd, s-400
türkiye, f-35, abd, s-400

‘Türkiye yönetimi, ABD tehditleri nedeniyle güvenlik gerekçelerinden taviz vermek niyetinde değil’

00:24 06.02.2024
© AAF-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, ABD’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle F-35 üretim programından çıkardığı Türkiye’den, alıkoyduğu uçakların bir de bakımı için ödeme talep etmesini yorumladı.
Rus askeri uzman, emekli Albay Hodarenok, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye’ye F-35 uçaklarını vermeyi reddetmesi ve yeni talepler öne sürmesiyle ilgili durumun ayrıntılarını anlattı.
Daha önce Türkiye’nin ortak üretim programına katıldığına ve hatta F-35’ler için çok önemli parçalar ürettiğine, ancak S-400 sistemlerini almasından sonra programdan çıkarıldığına dikkat çeken Hodarenok, şöyle konuştu:
“Savaş uçakları filosunun yenilenmesi ile ilgili zorluklar da ortaya çıktı. Türkiye, ABD'nin kendisine F-16 tedarik edeceğini umuyordu, ancak bu teslimatlar donduruldu. Ancak Türkiye, beşinci nesil bir savaş uçağı geliştirmek için gerekli tüm askeri teknik altyapıya sahiptir. ABD’nin S-400'ün intikamı olarak Ankara’yı F-35 programından çıkarması ve F-16 filosunu yenilemesini engellemesi nedeniyle Türkiye, büyük ölçüde kendi savaş uçağını yaratacağına güveniyor. ABD çıkarlarını ilerletmek için her türlü bahaneyi kullanmaya hazır.”
Türkiye’nin S-400 sistemlerinden memnun olduğunu ve onlardan vazgeçebilmek için nedenleri olmadığını vurgulayan Hodarenok, “Türkiye kendi topraklarında S-400'lerin testlerini gerçekleştirdi ve bu sistemin alışılmadık derecede üstün niteliklerine ikna oldu. Bu nedenle Ankara, askeri teçhizatını çeşitlendirmeye ve hava sınırlarını azami seviyede korumaya kararlıdır. S-400'leri de bu nedenle satın aldı ve son açıklamalara bakılacak olursa onlardan vazgeçmek niyetinde değil” diye konuştu.
Askeri sanayii sektöründe kararların dengeli bir şekilde alındığını ve alınan kararlardan öylesine dönülmediğini vurgulayan Hodarenok, “Alımdan önce hem belgeler açısından, hem de teknik açıdan muazzam bir çalışma yapıldı ve tüm perspektifler değerlendirildi. Zira bu tür silahları satın almak tüfek satın almakla aynı şey değil. Türk liderliğinin güvenlik gerekçelerinden taviz verme niyetinde olmadığını düşünüyorum. Üstelik bu bir imaj meselesi, bir bağımsızlık ve hatta egemenlik meselesidir” vurgusunu yaptı.
ABD’nin gelecekte de baskı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Hodarenok, “ABD elbette kendi çıkarlarını aktif bir biçimde savunuyor ve bu çıkarlara ulaşmak için her türlü yöntemi kullanıyor. Türkiye’ye, NATO üyesi olduğu ve ortaklarına karşı yükümlülükleri bulunduğu manipülasyonu ile sürekli baskı yapılıyor. Ancak Ankara’nın da Washington’a sunacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla bu anlaşmazlığın ne zaman biteceğini tahmin etmek zor” ifadelerini kullandı.
ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
GÖRÜŞ
F-35 konusunu değerlendiren Rus uzman: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
2 Şubat, 21:13
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