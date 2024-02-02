F-35 konusunu değerlendiren Rus uzman: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil

Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Sırma: Amaç tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka gündemi: Sektörde kimler birinci? Microsoft, Apple'ı nasıl geçti?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Çok kutuplu dünya Türkiye’nin çıkarına
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'UNESCO para toplamaktan vakit bulursa piramidin granitle kaplanmasına engel olur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite mezunları yoksullaşıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yönetmenlerin elinden alınıp değiştirilen filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
15:11
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
19:44
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
20:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:49
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20240202/f-35-konusunu-degerlendiren-rus-uzman-turkiye-yuz-yil-vaat-bekleyecek-bir-ulke-degil-1080331072.html
F-35 konusunu değerlendiren Rus uzman: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
F-35 konusunu değerlendiren Rus uzman: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın F-35 konusundaki tutumunu değiştirmediğini, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T21:13+0300
2024-02-02T21:13+0300
görüş
f-35
türkiye
abd
abd
uçak
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
beyaz saray
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080197081_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8d4b948f2e701f5e9eb8ffed454e21c.jpg
Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında F-35 savaş uçaklarının tedariki konusundaki karmaşık durumu Sputnik'e değerlendirdi.F-35’lerden ziyade Amerikalıların F-16 tedariki konusunda daha önce üstlendikleri taahhütleri yerine getirmediklerini belirten Yevseyev, “Amerikan tarafı Türkiye'ye defalarca S-400 ile ilgili sorunun çözülmesi, örneğin Ukrayna'ya verilmesi gibi önerilerde bulundu. Türkiye bunu reddetti ve Amerikalılar artık yeni seçenekler arıyor. Ve burada Türkiye'nin ‘F-16 uçakları nerede?’ diye sorma hakkı bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı bunların tedarikini onayladı ancak Kongre henüz onay vermedi ve en önemli ve en zor olan da bu. Kongre'de, İsrail destekçileriyle örtüşen, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesine karşı çıkanlardan oluşan bir lobi var" dedi.ABD'nin Türkiye'yi taviz vermeye zorlayacak yeni planlar arayacağını belirten Rus uzman, “Biden yönetimi Türkiye'ye boğazların açılması karşılığında F-35 programına dönüş koşullarını yumuşatmayı teklif edebilir ama Türkiye ‘Montrö Sözleşmesi'ne kesinlikle bağlı kalacağını’ beyan ederek tutumunu net olarak ortaya koydu. Peki Ankara, endişelerini dikkate almayacaksa Washington'a neden taviz versin ki? Sonuçta Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil” diye konuştu.ABD'nin ortak gibi davranmadığını, ancak Türkiye'den taviz vermesini istediğini vurgulayan Yevseyev, “Örneğin sivillerin öldürüldüğü Gazze'deki acı verici sorun henüz çözülmedi. Ve Amerika destekli Netanyahu ile çözülmeyecek. Buna karşılık Türkiye, ABD’ye birçok tavizler verdi, özellikle sadece Finlandiya'nın değil İsveç'in de NATO'ya katılmasına onay verdi. Burada ABD'nin ortak gibi davranmadığı ama bunu Türkiye'den talep ettiği ortaya çıkıyor. Washington, Ankara'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ama olmuyor, Yunanistan ve sığınmacılarla sorunlar hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.Yevseyev, ABD'nin Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını sadece siyasi (Gazze, AB) değil ekonomik açıdan da dikkate almadığını kaydederek, “ABD'nin Hindistan'a enerji kaynakları ve ürünler tedarik etmek için Hindistan-Ortadoğu-Avrupa ekonomik koridoru inşa etme planını unutmayalım. Eylül 2023'te Joe Biden tarafından açıklanan proje, Ortadoğu'ya yönelik nakliye ve demiryolu taşımacılığı, yeşil enerji tedariği ve internet kablolarının döşenmesine ilişkin yatırımları içeriyor. Ve nedense Türkiye'nin sınır komşusu olduğu bölgedeki koridor kendi topraklarından geçmiyor, bu da elbette Ankara'nın çıkarlarına değil” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rus-uzman-amerikalilarin-f-35leri-ankaraya-vermeyi-reddetmesi-alcakliktir-1080285240.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080197081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99069a6f863754db13faa64942c02c87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
f-35, türkiye, abd, abd, uçak, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), beyaz saray, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu (bdt) ülkeleri terörle mücadele merkezi, bağımsız devletler topluluğu (bdt) ve türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığı kongresi, s-400
f-35, türkiye, abd, abd, uçak, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), beyaz saray, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu (bdt) ülkeleri terörle mücadele merkezi, bağımsız devletler topluluğu (bdt) ve türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığı kongresi, s-400

F-35 konusunu değerlendiren Rus uzman: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil

21:13 02.02.2024
© AP PhotoABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları
ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AP Photo
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın F-35 konusundaki tutumunu değiştirmediğini, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi. Beyaz Saray, Türkiye'ye Amerikan beşinci nesil F-35 uçaklarını tedarik etme olasılığının Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerine sahip olmasıyla bağdaşmadığını ifade etti.
Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında F-35 savaş uçaklarının tedariki konusundaki karmaşık durumu Sputnik'e değerlendirdi.
F-35’lerden ziyade Amerikalıların F-16 tedariki konusunda daha önce üstlendikleri taahhütleri yerine getirmediklerini belirten Yevseyev, “Amerikan tarafı Türkiye'ye defalarca S-400 ile ilgili sorunun çözülmesi, örneğin Ukrayna'ya verilmesi gibi önerilerde bulundu. Türkiye bunu reddetti ve Amerikalılar artık yeni seçenekler arıyor. Ve burada Türkiye'nin ‘F-16 uçakları nerede?’ diye sorma hakkı bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı bunların tedarikini onayladı ancak Kongre henüz onay vermedi ve en önemli ve en zor olan da bu. Kongre'de, İsrail destekçileriyle örtüşen, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesine karşı çıkanlardan oluşan bir lobi var" dedi.
ABD'nin Türkiye'yi taviz vermeye zorlayacak yeni planlar arayacağını belirten Rus uzman, “Biden yönetimi Türkiye'ye boğazların açılması karşılığında F-35 programına dönüş koşullarını yumuşatmayı teklif edebilir ama Türkiye ‘Montrö Sözleşmesi'ne kesinlikle bağlı kalacağını’ beyan ederek tutumunu net olarak ortaya koydu. Peki Ankara, endişelerini dikkate almayacaksa Washington'a neden taviz versin ki? Sonuçta Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil” diye konuştu.
ABD'nin ortak gibi davranmadığını, ancak Türkiye'den taviz vermesini istediğini vurgulayan Yevseyev, “Örneğin sivillerin öldürüldüğü Gazze'deki acı verici sorun henüz çözülmedi. Ve Amerika destekli Netanyahu ile çözülmeyecek. Buna karşılık Türkiye, ABD’ye birçok tavizler verdi, özellikle sadece Finlandiya'nın değil İsveç'in de NATO'ya katılmasına onay verdi. Burada ABD'nin ortak gibi davranmadığı ama bunu Türkiye'den talep ettiği ortaya çıkıyor. Washington, Ankara'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ama olmuyor, Yunanistan ve sığınmacılarla sorunlar hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Yevseyev, ABD'nin Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını sadece siyasi (Gazze, AB) değil ekonomik açıdan da dikkate almadığını kaydederek, “ABD'nin Hindistan'a enerji kaynakları ve ürünler tedarik etmek için Hindistan-Ortadoğu-Avrupa ekonomik koridoru inşa etme planını unutmayalım. Eylül 2023'te Joe Biden tarafından açıklanan proje, Ortadoğu'ya yönelik nakliye ve demiryolu taşımacılığı, yeşil enerji tedariği ve internet kablolarının döşenmesine ilişkin yatırımları içeriyor. Ve nedense Türkiye'nin sınır komşusu olduğu bölgedeki koridor kendi topraklarından geçmiyor, bu da elbette Ankara'nın çıkarlarına değil” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
Ukrayna krizi
Rus uzman: Amerikalıların F-35'leri Ankara'ya vermeyi reddetmesi alçaklıktır
Dün, 22:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала