2023 yılının en etkili 5 Rus silahı

2023 yılının en etkili 5 Rus silahı

2023 NATO'nun pahalı, yüksek teknolojiye sahip silah ve askeri teçhizatının itibarının Rus silahlarının gücü karşısında bekleneni veremediği bir yıl olarak...

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133913_0:88:3007:1779_1920x0_80_0_0_23e6866fa31121afb5de3b3d8271eabd.jpg

1991'de Irak, 1995 ve 1999'da Bosna ve Kosova, 2001'de Afganistan, 2003'te tekrar Irak ve 2011'de Libya'da yaşanan çatışmalar, ABD ve müttefiklerinin 1980'lerde Sovyetlerle savaşmak için geliştirdikleri silah tasarımlarının üstünlüğünü kanıtlar nitelikteydi.NATO savunma analistleri konvansiyonel zaferlerini üstün teknoloji ve silah kalitesine bağlayarak bir Abrams ya da Challenger 2 tankının Irak'ın Sovyet döneminden kalma düzinelerce T-72 tankını neredeyse hiç kayıp vermeden tek başına imha edebilmesini Batı tank tasarımlarında doğru, Sovyet ve dolayısıyla Rus tasarım felsefelerinde yanlış bir şeyler olduğu anlamına geldiğini düşündüler. Söz konusu bu mantık zırhlı araçlardan uçaklara, hava savunmasına ve bu teçhizatların arasında kalan hemen her şeye kadar uygulandı.2023 yılında Ukrayna'nın Batı tarafından silahlandırılmış ve eğitilmiş kuvvetlerinin Zaporojye, Herson ve Donbass'taki Rus mevzilerine karşı gösterdiği performans, NATO silahlarının yüksek yoğunluklu savaşta gerçek bir rakibe karşı üstünlüğü efsanesine kısmen de olsa zarar verdi. Leopar'lar, Challenger'lar, Bradley piyade savaş araçları ve diğer Batılı zırhlı ekipmanlar Ukrayna’ya ait Sovyet döneminden kalan muadilleri kadar kolay imha edildiler.Rusya'nın Grad, Uragan ve Smerç çoklu fırlatma roket toplarının Ukrayna'ya ABD tarafından verilen HIMARS kadar etkili olduğu ortaya çıktı. NATO standardı taktik seyir füzeleri Rusya'nın Tor, Pantsir, S-300 ve S-400 gibi katmanlı hava ve füze savunma sistemleriyle boy ölçüşememe eğilimindeydi.Kasım ayında, Ukrayna'nın karşı taarruzu durmuş ve on binlerce askeri öldürülmüşken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy çatışmanın ‘çıkmaza’ girdiğini itiraf etmişti. Zalujnıy NATO'nun ekipmanlarının yetersiz ve tavsiyelerinin hatalı olduğunu zikrederek, "NATO'nun ders kitaplarına ve bizim yaptığımız matematiğe bakarsanız Kırım'a ulaşmamız, Kırım'da savaşmamız, Kırım'dan dönmemiz ve tekrar girip çıkmamız için dört ay yeterli bir süre olmalıydı" diye sitemde bulunmuştu.2023 yılının en etkili 5 Rus silahı2023 yılında hangi Rus taktik ve stratejik silah sistemleri bölgede devam eden Özel Operasyon'a damgasını vurdu? Sputnik, önde gelen askeri uzmanlara ilgili konudaki görüşlerini sordu.5. Tor-M2 Füze SistemiRusya nihayetinde Ukrayna üzerinde hava üstünlüğünü koruyabildiğini kanıtlamış olsa da bu hiçbir zaman bir kesin değildi. NATO ülkeleri Kiev'e F-16 savaş uçaklarının teslimatını geciktirirken Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni MiG-29 ve Su-27 savaş uçakları, Mi-24 helikopterler ve Mi-8 nakliye helikopterleri de dahil olmak üzere Ukraynalı pilotların aşina olduğu düzinelerce Sovyet standardı hava aracı ile doldurmakta tereddüt etmediler. Dahası, NATO teslimatları arasında küçük Black Hornet Nano'lardan uçak büyüklüğündeki Bayraktar TB2 saldırı dronlarına, Malloy Aeronautics T150 ağır quadrocopter dronlarına, Switchblade kamikaze İHA'larına ve Phoenix Ghost mühimmatlarına kadar binlerce keşif ve saldırı dronu bulunuyordu. Uzun menzilli saldırı sistemlerine gelince ittifak Storm Shadow seyir füzeleri, GPS ve navigasyon sistemi destekli GMLRS roketleri ve ATACMS füzeleri ve diğer tespit edilmesi ve savunulması zor mühimmatlar da Ukrayna’ya verildi.Ukrayna'nın NATO tarafından desteklenen hava, füze ve insansız hava aracı gücünden gelen çok yönlü tehditlerin yanı sıra etkili Rus hava, insansız hava aracı ve füze savunma sistemleri başarılı bir şekilde yürütülen 'karada caydırıcılık' operasyonları ile potansiyel bir cephe çöküşü arasındaki farkı ortaya koydu.İşte bu nedenle Rusya'nın önde gelen askeri analistlerinden Aleksey Leonkov, Tor füze sistemini 2023'te Rusya'nın sahip olduğu en iyi silahlar arasında gördüğünü dile getirdi.Leonkov Tor füze sistemlerine ilişkin şu yorumda bulundu:Leonkov ayrıca Tor-M2 ile diğer hava ve füze savunma sistemleri gibi, Ukrayna güçlerinin bu yılki karşı saldırısı esnasında Rus hatlarını yarmalarını bertaraf etmede uzun bir yol kat eden Rus karşı batarya ve elektronik savaş sistemlerinin başarısını da dile getirdi.Leonkov açıklamasında, "Modernize edilmiş Zoopark karşı batarya radar istasyonları da görücüye çıktı. Yeni Tornado-S MLRS ile birlikte etkili bir şekilde karşı batarya ateşi açmayı ve düşman topçu sistemlerinin yanı sıra yüksek hassasiyetli HIMARS gibi çoklu roket sistemlerini bastırmayı mümkün kılan yeni, daha uzun menzilli karşı batarya istasyonları da ortaya çıktı" cümlelerini kaydetti.Leonkov son olarak, özellikle zırhlı araçlar için doğrudan koruma olarak kullanılmaya başlanan ve yeni FPV drone fenomeniyle etkin bir şekilde mücadele etmeye başlayan elektronik harp sistemlerinin varlığının da büyük ehemmiyete sahip olduğunu dile getirdi.4. T-90Zaporojye ve Herson bölgelerinde T-72, T-80 ve T-90 gibi ikinci ve üçüncü nesil tank tasarımlarının geliştirilmiş versiyonlarından oluşan Rus zırhlıları, Ukrayna'nın NATO yapımı ana muharebe tanklarıyla boy ölçüşebileceklerini kanıtlayarak düşmanın zırhlı saldırılarını önlemede sabit savunmaya yardımcı oldular.Burada Rus tank tasarımında son aşama olan T-90 Proryv özel olarak öne çıkmaktadır. Eski bir Sovyet ve Rus askeri istihbarat subayı, Rusya Kahramanı, Yedek Albay, Afganistan ve Çeçenistan savaşları gazisi olan Rüstem Klupov Sputnik'e yaptığı açıklamada "Şu anda bunun dünyanın en iyi tankı olduğuna inanıyorum" dedi.Klupov, T-90'ın neden ilk beşte yer aldığı sorusuna "Özellikleri, silahlanma ve performans açısından bu tankı kullanan tankçılar ondan çok övgüyle bahsediyor" yanıtını verdi.Klupov açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:3. LancetAfganistan'da, Tacikistan İç Savaşı'nda, Birinci ve İkinci Çeçen Savaşları'nda savaşmış bir askeri pilot olan ve şu anda Rusya Subayları Gaziler Grubu'nun başkanlığını yürüten Sergey Lipovoy, genel olarak insansız hava araçlarının ve özellikle de Lancet'in 2023'ün önemli Rus silahları listesinin en başında yer aldığını dile getirdi.Lipovoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Klupov da aynı fikirde olduğunu dile getirerek Lancet'i öne çıkan bir taktik silah olarak zikretti.Klupov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lancet'in geliştiricileri son bir buçuk yıl içinde, temel modelleri kendine özgü bir X-wing tasarımına sahip olan saldırı dronunun çeşitli modifikasyonlarını ürettiler. En son model olan Z-53, katlanabilir ön kanat tasarımına sahip ve toplu halde uçabiliyor. Ağ merkezli savaş ilkesini kullanarak hedef seçiminde otonom olarak koordine olabilirken menzilleri 60-70 km'ye kadar ulaşabiliyor.Ukrayna'daki çatışmalarda drone savaşının önemi hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Drone kabiliyetleri 2022'nin büyük bölümünde Rusya'nın zayıf noktalarından biri oldu ve savunma sanayii savaşta belirleyici bir etkiye sahip olmak için yeterli sayıda keşif ve saldırı dronu üretemedi. Bu durum 2023'te değişti ve Rusya sadece kriz tırmanmadan önce var olan tasarımların üretimini arttırmakla kalmadı aynı zamanda Lancet gibi yeni İHA'ları üretti ve o zamandan beri hızlı bir şekilde cepheye konuşlandırdı.Eski Savunma Bakanlığı Analisti ve ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski Sputnik'e verdiği demeçte, "Amerikan perspektifinden bakıldığında İHA teknolojimiz ve kabiliyetimizle oldukça gurur duyduğumuzu biliyorsunuz. Diğer ülkeler gibi biz de drone teknolojilerine oldukça fazla yatırım yapıyoruz. Ancak Rusların geliştirdiği insansız hava araçları uzun menzilli, büyük-küçük, entegre ve elbette elde ettikleri savaş alanı bilgisini kullanarak kontrol edilebilir şekilde."Kwiatkowski, ek olarak bu teknolojilerin son on yılda geliştirilen yeni şeyler olduğunu zikrederek Suriye'deki savaşta ABD ordusunun Rus insansız hava aracı teknolojisinin bir kısmıyla karşılaştığını ve bundan çok etkilendiğini belirtti.2. Ka-52Batılı gözlemciler, Ukrayna ordusunun yaz aylarındaki karşı taarruzu sırasında Rusya'nın savunma operasyonlarının başarısının ardındaki kilit faktör olarak etkili hava desteğini göstermiş ve özellikle Kamov Ka-52 saldırı helikopterinin zırhlı araçlardan tanklara kadar her şeyi hedef belirleme ve hedef alma konusundaki etkinliğine işaret etmişlerdir.Temmuz sonunda, Ukrayna'nın karşı saldırısında bir şeylerin ters gittiğini fark eden bir İngiliz askeri istihbarat raporu, Ka-52'yi cephenin Zaporojye bölümünde 'en etkili Rus silah sistemlerinden biri' olarak nitelendirdi. Ka-52'ler, 15 km atış menziline sahip yeni LMUR havadan karaya füzelerle birlikte, Stinger MANPAD'lerden Flakpanzer Gepard'lara kadar Ukrayna'nın NATO tarafından sağlanan kısa menzilli hava savunma teçhizatının çoğunun menzilinin oldukça üzerinde faaliyet gösterdi.Kwiatkowski, Ka-52'yi Rusya'nın 2023'teki en iyi beş silahı arasında bir numaralı tercihi olarak nitelendirerek, "Ka-52 çok büyük bir kabiliyete sahip ve tepesinde ters dönen kanatları var. Aslında çok yenilikçi" dedi.Kwiatkowski LMUR füzeleri hakkında ise şu sözleri kaydetti:Klupov ise genellikle birlikte kullanılan Ka-52 ve Mi-28 de dahil olmak üzere genel olarak Rusya'nın cephe hattı ordu havacılığının operasyonlarından etkilendiğini dile getirdi.Klupov açıklamlarında şu sözlere yer verdi:1. KinjalTor, T-90, Lancet ya da Ka-52 doğrudan savaş alanına yerleştirilen ve orada yığılmış düşman güçlerine karşı kullanılan taktik silahlardır. Bu durum, özelleştirilmiş MiG-31 önleme uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları tarafından taşınan, 10 Mach'a kadar hızlanabilen ve 500 kg konvansiyonel ya da 5-50 kiloton nükleer başlık ile 2 bin km uzaklıktaki hedefleri vurabilen dünyada bir ilk olan hipersonik havadan fırlatılan füze Kinjal için geçerli değildir.Rusya, Ukrayna'da düşman hava savunmalarını, silah depolarını, havaalanlarını, enerji altyapısını ve diğer nesneleri hedef alarak konvansiyonel Kinjal yoğun bir şekilde kullandı.Askeri analist Aleksey Leonkov, Kinjal'i özel askeri operasyonun en önemli silahlarından biri olarak biri olarak nitelendirerek bu hususa ilişkin şu sözleri kaydetti:Klupov da aynı fikre katılarak, "Bu füzenin gücü, isabetliliği ve hızı sadece etkileyici olmakla kalmıyor aynı zamanda onu durdurmak için tasarlanan tüm karşı önlemleri ve savunmaları yok ediyor. Hava savunma veya füze savunma sistemlerinin onu vurması pek olası değil" dedi.Klupov açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:ABD Savunma Bakanlığı'nın eski kıdemli güvenlik politikaları analistlerinden Michael Maloof, Rusya'nın genel olarak hipersonik yeteneklerini, özel olarak da Kinjal'i 2023'ün en önemli Rus silahı olarak gösterdi.Maloof açıklamasında şu sözleri kaydetti:Maloof, Amerika Birleşik Devletleri'nin hipersonik füzelere karşı savunması olmadığını ancak bunun üzerinde çalıştığını vurgulyarak, "Birçok sistem başarısız oldu. Amerika Birleşik Devletleri henüz kendi hipersonik sistemlerini geliştirmeyi başaramadı. Ama deniyor. Bu da ABD'nin ya da Avrupa'nın sahip olduğu herhangi bir füze savunma sistemini delinebilir ve geçersiz kılıyor. Özellikle de bu hipersonik füzelerden aynı anda birden fazla füze fırlatılırsa buna karşı savunmanın olmadığını söyleyebilirim. Dünyanın en ayrıntılı anti-balistik füze sistemine sahip olabilirsiniz ama manevra kabiliyetleri ve fırlatılma şekilleri nedeniyle hipersonikleri füzeleri imha etmek imkansız hale gelebilir. Ve eğer hepsi aynı anda toplu bir şekilde ateşlenirse ve nükleer silahlarla donatılmışlarsa yıkıcı olacaklardır" cümlelerinin altını çizdi.Maloof ayrıca Rusya'nın hipersonik programı üzerindeki çalışmalarına ancak ABD'nin 2002 yılında Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çıkma kararı almasının ardından yeniden başladığına ve bu sorunu aslında kendi üzerine çektiğine de dikkat çekti.Kinjal'in yanı sıra Maloof, su üstü savaş gemilerinden ya da denizaltılardan bin km uzaklıktaki hedeflere fırlatılabilen hipersonik bir gemi savar seyir füzesi olan Zircon'dan da bahsederek, "Sonuç olarak 12 uçak gemisi saldırı grubumuzu neredeyse kullanılmaz hale getirdi. Eğer bu Zircon denizaltılara yüklenirse, insanlığın gidişatını gerçekten çok ama çok hızlı bir şekilde değiştirebilir" dedi.Mansiyon Ödülü: Şkval TorpidosuMaloof, kimsenin bahsetmediği ve Ukrayna'daki çatışmada yer almayan bir başka silahından da bahsetti.Maloof, "Bu stratejik bir silah değil, taktiksel bir silah. Ancak Rusya'nın geliştirdiği, bugüne kadar ABD tarafından geliştirilememiş ve herhangi bir savunması olmayan olağanüstü bir kabiliyet. Bunun adı VA-111 Şkval. Nedir bu? Saatte 370 km yol alabilen bir süper kavitasyon torpidosu" sözlerini kaydetti.Akışkanlar mekaniğinde süperkavitasyon, bir nesne üzerindeki sürtünmeyi azaltmak için katı bir nesneyi çevreleyen sıvı içinde küçük buhar dolu boşlukların kullanılması anlamına gelir ve su altında yüksek hızlı seyahat sağlar.Şkval ilk kez 1970'lerde kullanılmaya başlanan ve o zamandan bu yana birkaç kez yükseltilen bir Rus deniz silahıdır.Maloof sözlerini, "370 kilometre saatte yaklaşık 230 mil. Bunun savunulacak bir yanı yok. Üstelik son versiyonları düz bir hat üzerinde ilerlemek yerine manevra kabiliyetine sahip. Yani bir uçak gemisi katili" cümlesiyle sonlandırdı.

rusya

ukrayna

