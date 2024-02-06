Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu

Türkiye
SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Organ nakli için Türk doktorlardan ders alan yabancı doktorlar
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
1 dk
30 DAKİKA
Bir yılın ardından yargılamalarda neler oldu?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Acının birinci yıl dönümü
12:00
120 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:02
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240206/kizildenizdeki-catismalar-suruyor-abd-husilerin-insansiz-deniz-araclarini-vurdu-1080453774.html
Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu
Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait olan ve Kızıldeniz’deki savaş ve ticaret gemilerine tehdit arz eden iki... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:13+0300
2024-02-06T09:13+0300
dünya
ortadoğu
abd
abd hegemonyası
yemen
yemen krizi
husiler
kızıldeniz
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080453617_0:157:1501:1001_1920x0_80_0_0_e0169617ba6261d6edcca90faa0eea0f.jpg
CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30’da (TSİ) meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı güçler, kendini koruma amacıyla Husilerin patlayıcı dolu iki insansız deniz aracını vurdu” dendi.Yazılı açıklamanın devamında, imha edilen araçların Yemen’in Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ve “bölgede bulunan ABD Donanması’na bağlı gemi ve diğer ticaret gemiler için doğrudan tehdit oluşturduğu” ifade edildi.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-irak-ve-suriyeye-yapilan-saldirilar-bidenin-imajini-duzeltme-cabasi-1080452778.html
yemen
israil
gazze
gazze şeridi
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080453617_0:0:1335:1001_1920x0_80_0_0_216d5c5eb65e4bc4e8aef0737fa14879.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, abd hegemonyası, yemen, yemen krizi, husiler, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, abd, abd hegemonyası, yemen, yemen krizi, husiler, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu

09:13 06.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik ABD Donanması Yemen'de The USS Carney
ABD Donanması Yemen'de The USS Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait olan ve Kızıldeniz’deki savaş ve ticaret gemilerine tehdit arz eden iki insansız deniz aracının vurulduğunu duyurdu.
CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30’da (TSİ) meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı güçler, kendini koruma amacıyla Husilerin patlayıcı dolu iki insansız deniz aracını vurdu” dendi.
Yazılı açıklamanın devamında, imha edilen araçların Yemen’in Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ve “bölgede bulunan ABD Donanması’na bağlı gemi ve diğer ticaret gemiler için doğrudan tehdit oluşturduğu” ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
DÜNYA
Rusya: Irak ve Suriye’ye yapılan saldırılar, Biden’in imajını düzeltme çabası
09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала