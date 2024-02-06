https://sputniknews.com.tr/20240206/kizildenizdeki-catismalar-suruyor-abd-husilerin-insansiz-deniz-araclarini-vurdu-1080453774.html

Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu

Kızıldeniz’deki çatışmalar sürüyor: ABD, Husilerin insansız deniz araçlarını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait olan ve Kızıldeniz’deki savaş ve ticaret gemilerine tehdit arz eden iki... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:13+0300

2024-02-06T09:13+0300

2024-02-06T09:13+0300

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CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30’da (TSİ) meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı güçler, kendini koruma amacıyla Husilerin patlayıcı dolu iki insansız deniz aracını vurdu” dendi.Yazılı açıklamanın devamında, imha edilen araçların Yemen’in Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ve “bölgede bulunan ABD Donanması’na bağlı gemi ve diğer ticaret gemiler için doğrudan tehdit oluşturduğu” ifade edildi.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-irak-ve-suriyeye-yapilan-saldirilar-bidenin-imajini-duzeltme-cabasi-1080452778.html

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