https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-irak-ve-suriyeye-yapilan-saldirilar-bidenin-imajini-duzeltme-cabasi-1080452778.html
Rusya: Irak ve Suriye’ye yapılan saldırılar, Biden’in imajını düzeltme çabası
Rusya: Irak ve Suriye’ye yapılan saldırılar, Biden’in imajını düzeltme çabası
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Irak ve Suriye’ye yönelik saldırılarının, başkanlık seçimleri öncesinde Joe Biden... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:01+0300
2024-02-06T09:01+0300
2024-02-06T09:01+0300
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husiler
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Suriye’deki yasadışı üssüne yapılan saldırıya misilleme olarak gösterdiği ve 2003’ten bu yana Ortadoğu’da gerçekleştirdiği en büyük hava operasyonunun hiçbir mazereti olmadığını kaydetti.Nebenzya, “Bu güç gösterisini her şeyden önce ABD’nin içindeki siyasi duruma etki yapma çabası, giderek hız kazanan başkalık seçim kampanyası bağlamında mevcut ABD idaresinin uluslararası arenada düşen imajını bir şekilde düzeltme olarak görüyoruz” diye konuştu.ABD'nin saldırılarının mevcut ateşi alevlendirmeyi amaçladığını kaydeden Nebenzya, bunun da temel amacının ABD'nin dünyadaki hakim konumunu ne pahasına olursa olsun korumak olduğunu dile getirdi.Bu saldırıların çatışmayı körüklemeye devam etme amacını taşıdığını kaydeden Rus diplomat, ABD’nin Suriye ordusunun ülkenin doğusundaki, özellikle de IŞİD kalıntılarıyla mücadelenin devam ettiği Deyr ez-Zor ilindeki mevzilerini de hedef aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin bu eylemlerinin Gazze'de eşi benzeri görülmemiş şiddeti de körükleyen bir adım olduğunu kaydeden Nebenzya, "ABD ve uşakları İsrail'in Gazze'de insanlık dışı ve kanlı operasyonunu sürdürmesine izin veriyor, buna BMGK'de ateşkes çabalarını engellemek de dahil" açıklamasını yaptı.Nebenzya, konuşmasının sonunda uluslararası toplum ve kuruluşlara seslenirken, Washington ve müttefiklerinin Irak ve Suriye’nin bağımsızlıklarını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulundu.Çin: ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginliği artırıyorÇin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise ülkesinin mevcut durumdan ciddi endişe duyduğunun altını çizdi.Jun, "Çin, BM Şartı ile ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal eden tüm faaliyetlere karşı çıkıyor" dedi.ABD'nin Ortadoğu’da çatışma ortamı yaratmadığını savunduğunu anımsatan Jun, "Ancak gerçekte tam tersini yapıyor. ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginliği artırıyor" ifadelerini kullandı.Jun, tarihin askeri yolların çözüm olmadığını birçok kez gösterdiğini belirterek, şiddet kullanımının sadece daha fazla krize yol açtığını kaydetti‘Bölgedeki temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen soykırımdır’Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak ise ABD'nin saldırılarını meşru göstermek için her zamanki asılsız bahanelerini tekrar ettiğini söyledi.ABD'nin BMGK'de daimi üye konumunu kötüye kullandığını ve Suriye dahil başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunan Aldahhak, "Suriye, ABD'nin bölgede ajanlarını korumak için gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek adına ortaya attığı bahane ve yalanlarını tümüyle reddediyor" dedi.İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani de ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıların şiddetle kınadı.ABD'nin askeri faaliyetlerinin yasadışı ve haksız olduğunu savunan İravani, aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına da karşı çıktı.İravani, ABD ve İngiltere'nin asılsız bir şekilde İran'ı suçlayarak Ortadoğu'daki mevcut durumun gerçek sorumlusundan dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.İran'ın bölgede gerginliği artırmayı amaçlamadığını ve Irak'ta hiçbir askeri mevcudiyeti bulunmadığını söyleyen İravani, Suriye'de ise sadece askeri danışmalarının bulunduğunu ifade etti.İravani, "Herkes biliyor ki bölgedeki temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen masum Filistinlilere yönelik işgal, şiddet ve soykırımdır" diye konuştu.Irak'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Abbas Kadhom Obaid El-Fatlawi ise ABD saldırılarının ‘ikili ilişkilerinin’ doğasına uygun olmadığını söyledi.Kendi topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kınayan El-Fatlawi, söz konusu saldırıların Irak'ın egemenliği ve güvenliğini ihlal ettiğinin altını çizdi.El-Fatlawi, "BMGK, tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak zorundadır" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.Biden yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/sular-durulmuyor-irak-islami-direnis-orgutunden-abd-misillemesine-cevap-geldi--1080345037.html
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abd, ortadoğu, abd hegemonyası, rusya, çin halk cumhuriyeti, iran, husiler, irak, suriye, vasiliy nebenzya
abd, ortadoğu, abd hegemonyası, rusya, çin halk cumhuriyeti, iran, husiler, irak, suriye, vasiliy nebenzya
Rusya: Irak ve Suriye’ye yapılan saldırılar, Biden’in imajını düzeltme çabası
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Irak ve Suriye’ye yönelik saldırılarının, başkanlık seçimleri öncesinde Joe Biden yönetiminin imajını düzeltme çabası olduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Suriye’deki yasadışı üssüne yapılan saldırıya misilleme olarak gösterdiği ve 2003’ten bu yana Ortadoğu’da gerçekleştirdiği en büyük hava operasyonunun hiçbir mazereti olmadığını kaydetti.
Nebenzya, “Bu güç gösterisini her şeyden önce ABD’nin içindeki siyasi duruma etki yapma çabası, giderek hız kazanan başkalık seçim kampanyası bağlamında mevcut ABD idaresinin uluslararası arenada düşen imajını bir şekilde düzeltme olarak görüyoruz” diye konuştu.
ABD'nin saldırılarının mevcut ateşi alevlendirmeyi amaçladığını kaydeden Nebenzya, bunun da temel amacının ABD'nin dünyadaki hakim konumunu ne pahasına olursa olsun korumak olduğunu dile getirdi.
Bu saldırıların çatışmayı körüklemeye devam etme amacını taşıdığını kaydeden Rus diplomat, ABD’nin Suriye ordusunun ülkenin doğusundaki, özellikle de IŞİD kalıntılarıyla mücadelenin devam ettiği Deyr ez-Zor ilindeki mevzilerini de hedef aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD son zamanlarda Irak ve Suriye’de İran yanlısı gruplara ait olduğunu iddia edilen tesislere neredeyse mola vermeden saldırarak kasıtlı bir şekilde Ortadoğu’nun en büyük ülkelerini genel bölgesel çatışmanın içine çekmeye çalışıyor
ABD’nin bu eylemlerinin Gazze'de eşi benzeri görülmemiş şiddeti de körükleyen bir adım olduğunu kaydeden Nebenzya, "ABD ve uşakları İsrail'in Gazze'de insanlık dışı ve kanlı operasyonunu sürdürmesine izin veriyor, buna BMGK'de ateşkes çabalarını engellemek de dahil" açıklamasını yaptı.
Nebenzya, konuşmasının sonunda uluslararası toplum ve kuruluşlara seslenirken, Washington ve müttefiklerinin Irak ve Suriye’nin bağımsızlıklarını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulundu.
Çin: ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginliği artırıyor
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise ülkesinin mevcut durumdan ciddi endişe duyduğunun altını çizdi.
Jun, "Çin, BM Şartı ile ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal eden tüm faaliyetlere karşı çıkıyor" dedi.
ABD'nin Ortadoğu’da çatışma ortamı yaratmadığını savunduğunu anımsatan Jun, "Ancak gerçekte tam tersini yapıyor. ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginliği artırıyor" ifadelerini kullandı.
Jun, tarihin askeri yolların çözüm olmadığını birçok kez gösterdiğini belirterek, şiddet kullanımının sadece daha fazla krize yol açtığını kaydetti
‘Bölgedeki temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen soykırımdır’
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak ise ABD'nin saldırılarını meşru göstermek için her zamanki asılsız bahanelerini tekrar ettiğini söyledi.
ABD'nin BMGK'de daimi üye konumunu kötüye kullandığını ve Suriye dahil başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunan Aldahhak, "Suriye, ABD'nin bölgede ajanlarını korumak için gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek adına ortaya attığı bahane ve yalanlarını tümüyle reddediyor" dedi.
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani de ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıların şiddetle kınadı.
ABD'nin askeri faaliyetlerinin yasadışı ve haksız olduğunu savunan İravani, aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına da karşı çıktı.
İravani, ABD ve İngiltere'nin asılsız bir şekilde İran'ı suçlayarak Ortadoğu'daki mevcut durumun gerçek sorumlusundan dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.
İran'ın bölgede gerginliği artırmayı amaçlamadığını ve Irak'ta hiçbir askeri mevcudiyeti bulunmadığını söyleyen İravani, Suriye'de ise sadece askeri danışmalarının bulunduğunu ifade etti.
İravani, "Herkes biliyor ki bölgedeki temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen masum Filistinlilere yönelik işgal, şiddet ve soykırımdır" diye konuştu.
Irak'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Abbas Kadhom Obaid El-Fatlawi ise ABD saldırılarının ‘ikili ilişkilerinin’ doğasına uygun olmadığını söyledi.
Kendi topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kınayan El-Fatlawi, söz konusu saldırıların Irak'ın egemenliği ve güvenliğini ihlal ettiğinin altını çizdi.
El-Fatlawi, "BMGK, tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak zorundadır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.
Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Biden yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.