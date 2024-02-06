https://sputniknews.com.tr/20240206/ingiltere-kraliyet-donanmasi-yemen-aciklarinda-bir-gemiye-saldiri-duzenlendi-1080456342.html

İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi

İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi

İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen açıklarında bir geminin top mermisiyle hedef alındığını duyurdu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T10:12+0300

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israil- filistin çatışması

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Hudeyde'nin 57 deniz mili batısında seyreden bir gemiye top mermisi atıldığını kaydeden UKMTO, geminin sol tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin güvertenin üzerinden geçtiği ve köprü camlarında küçük hasar oluştuğunu aktardı.UKMTO, mürettebattan kimsenin yaralanmadığını ve geminin olağan güzergahtaki seyrine devam ettiğini kaydetti.Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail'le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu.Birçok nakliye şirketi, bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı askıya alma kararı almıştı.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

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