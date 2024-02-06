https://sputniknews.com.tr/20240206/biden-bu-sefer-de-28-yil-once-olen-fransiz-lider-mitterrandla-gorusmus-1080460452.html

Biden bu sefer de 28 yıl önce ölen Fransız lider Mitterrand’la görüşmüş

Biden bu sefer de 28 yıl önce ölen Fransız lider Mitterrand’la görüşmüş

ABD Başkanı Joe Biden, Las Vegas’taki seçmenleriyle buluşması sırasında, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’la görüştüğünü iddia... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T11:47+0300

2024-02-06T11:47+0300

2024-02-06T12:21+0300

dünya

joe biden

abd başkanlık seçimleri

beyaz saray

las vegas

abd başkanı

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Fox News’un haberinde, “Başkan Biden, Pazar günü Las Vegas’ta toplananlara, bu yakınlarda François Mitterrand’la, yani yaklaşık 30 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü bildirdi” ifadesi kullanıldı.Paylaşılan videoda, ABD lideri toplananlara, İngiltere’deki G7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü anlatıyor.Biden, “Oturup, Amerika döndü, dedim. Almanya’dan Mitterrand, daha doğrusu Fransa’dan kastediyorum, bana bakarak şunu sordu: Bu dönüş ne kadar sürer?” diye konuştu.Haberde, Biden’in muhtemelen mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kastettiği belirtildi.ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşı ve sağlığı ile ilgili tartışmalar gündemden düşmeyen Başkan Biden, seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte gafları sayesinde sıklıkla gündeme geliyor.1981-1995 yılları arasında iki dönem görev yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, 8 Ocak 1996'da, 79 yaşındayken öldü.ABD’lilerin yarısından fazlası Biden’in zihinsel çöküş yaşadığı kanısındaABD’de yapılan anket, ülke vatandaşlarının neredeyse üçte ikisinin, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden’in zihinsel çöküş yaşadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.Rasmussen Reports araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre, ABD vatandaşlarının yüzde 59’u Başkan Joe Biden’in zihinsel keskinliğini giderek kaybettiği kanısında. Ankete katılanların yüzde 33’ü de bu görüşe katılmadığını belirtti.28-30 Ocak döneminde yapılan ankete, bu yılki seçimde oy kullanma niyetinde olduğunu beyan eden 18 yaş ve üstü 943 ABD vatandaşı katıldı.Joe Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak gösteriliyor. Sıkça yaşadığı dil sürçmeleri ve hatalar, başkanlık yarışındaki en büyük rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump tarafından sürekli anımsatılarak eleştiriliyor. Demokrat olan bazı önde gelen politikacılar da Biden’a, ilerleyen yaşı nedeniyle başkanlık yarışından çekilme çağrısında bulunmuştu.Yakın zamanda konuşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/israilli-asiri-sagci-bakanin-oglu-bidenin-alzheimer-hastasi-oldugunusoyledi-1080460238.html

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joe biden, abd başkanlık seçimleri, beyaz saray, las vegas, abd başkanı