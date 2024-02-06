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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/israilli-asiri-sagci-bakanin-oglu-bidenin-alzheimer-hastasi-oldugunusoyledi-1080460238.html
İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın oğlu Biden'ın Alzheimer hastası olduğunu söyledi
İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın oğlu Biden'ın Alzheimer hastası olduğunu söyledi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T11:45+0300
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israil- filistin çatışması
joe biden
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Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaştı.Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık." ifadesini kullandı.İsrailli Bakan, Biden'dan özür dilediUlusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı.Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye, Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/israil-filistinli-iscilerin-yerine-yurt-disindan-65-bin-insaat-iscisi-getirecek-1080414151.html
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joe biden, israil, israil-filistin
joe biden, israil, israil-filistin

İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın oğlu Biden'ın Alzheimer hastası olduğunu söyledi

11:45 06.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.
Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaştı.
Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, Biden'dan özür diledi

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.
Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.
Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı.
Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye, Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.
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