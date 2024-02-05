https://sputniknews.com.tr/20240205/israil-filistinli-iscilerin-yerine-yurt-disindan-65-bin-insaat-iscisi-getirecek-1080414151.html

İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurt dışından 65 bin inşaat işçisi getirecek

İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurt dışından 65 bin inşaat işçisi getirecek

İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T12:21+0300

2024-02-05T12:21+0300

2024-02-05T12:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

işçi

filistinli

yabancı işçi

göçmen

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken İsrail, yurt dışından inşaat işçisi getirmeyi planlıyor. İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.Çatışmalar başlamadan önce İsrail'deki şantiyelerde yaklaşık 72 bin Filistinli işçi çalışırken, çatışmaların başlamasıyla güvenlik gerekçesiyle Filistinli işçiler işten çıkarıldı. İsrail’de şu an 20 bin yabancı inşaat işçisi çalışırken, ülkedeki şantiyelerin neredeyse yarısı işgücü sıkıntısı nedeniyle durdu.Yabancı işçilerin gruplar halinde önümüzdeki haftalarda İsrail’e gelmesi bekleniyor.

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, işçi, filistinli, yabancı işçi, göçmen