https://sputniknews.com.tr/20240205/israil-filistinli-iscilerin-yerine-yurt-disindan-65-bin-insaat-iscisi-getirecek-1080414151.html
İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurt dışından 65 bin inşaat işçisi getirecek
İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurt dışından 65 bin inşaat işçisi getirecek
İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T12:21+0300
2024-02-05T12:21+0300
2024-02-05T12:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
işçi
filistinli
yabancı işçi
göçmen
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken İsrail, yurt dışından inşaat işçisi getirmeyi planlıyor. İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.Çatışmalar başlamadan önce İsrail'deki şantiyelerde yaklaşık 72 bin Filistinli işçi çalışırken, çatışmaların başlamasıyla güvenlik gerekçesiyle Filistinli işçiler işten çıkarıldı. İsrail’de şu an 20 bin yabancı inşaat işçisi çalışırken, ülkedeki şantiyelerin neredeyse yarısı işgücü sıkıntısı nedeniyle durdu.Yabancı işçilerin gruplar halinde önümüzdeki haftalarda İsrail’e gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/direnis-devam-ediyor-kassam-tugaylari-43-askeri-araci-daha-imha-etti--1080403453.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, işçi, filistinli, yabancı işçi, göçmen
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, işçi, filistinli, yabancı işçi, göçmen
İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurt dışından 65 bin inşaat işçisi getirecek
İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken İsrail, yurt dışından inşaat işçisi getirmeyi planlıyor. İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.
Çatışmalar başlamadan önce İsrail'deki şantiyelerde yaklaşık 72 bin Filistinli işçi çalışırken, çatışmaların başlamasıyla güvenlik gerekçesiyle Filistinli işçiler işten çıkarıldı. İsrail’de şu an 20 bin yabancı inşaat işçisi çalışırken, ülkedeki şantiyelerin neredeyse yarısı işgücü sıkıntısı nedeniyle durdu.
Yabancı işçilerin gruplar halinde önümüzdeki haftalarda İsrail’e gelmesi bekleniyor.