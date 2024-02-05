https://sputniknews.com.tr/20240205/direnis-devam-ediyor-kassam-tugaylari-43-askeri-araci-daha-imha-etti--1080403453.html

Direniş devam ediyor: Kassam Tugayları 43 askeri aracı daha imha etti

Direniş devam ediyor: Kassam Tugayları 43 askeri aracı daha imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son birkaç gün içinde 43 aracın tamamen veya kısmen imha edildiğini ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T09:29+0300

2024-02-05T09:29+0300

2024-02-05T09:29+0300

israil- filistin çatışması

izzeddin el-kassam tugayları

hamas

israil

israil-filistin

gazze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102535/94/1025359408_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_9ec641a83543dcba656885fdf993994c.jpg

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın son günlerde İsrail güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin roketler, tahkimat ve anti-personel cihazlarıyla 17 farklı saldırıda hedef alındığını bildirdi.Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsrail askerinin yaralandığını ifade etti.Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının "4 insansız hava aracını ele geçirdiğini, toplamda 43 askeri aracı tamamen veya kısmen hedef aldığını, Tel Aviv ve çevresine yoğun bir roket bombardımanı düzenlediğini" belirtti.Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya karşılık İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniyi-degistirmeyi-dusundugunu-dogruladi-1080399901.html

israil

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, israil-filistin, gazze