https://sputniknews.com.tr/20240205/direnis-devam-ediyor-kassam-tugaylari-43-askeri-araci-daha-imha-etti--1080403453.html
Direniş devam ediyor: Kassam Tugayları 43 askeri aracı daha imha etti
Direniş devam ediyor: Kassam Tugayları 43 askeri aracı daha imha etti
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son birkaç gün içinde 43 aracın tamamen veya kısmen imha edildiğini ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T09:29+0300
2024-02-05T09:29+0300
2024-02-05T09:29+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
hamas
israil
israil-filistin
gazze
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın son günlerde İsrail güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin roketler, tahkimat ve anti-personel cihazlarıyla 17 farklı saldırıda hedef alındığını bildirdi.Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsrail askerinin yaralandığını ifade etti.Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının "4 insansız hava aracını ele geçirdiğini, toplamda 43 askeri aracı tamamen veya kısmen hedef aldığını, Tel Aviv ve çevresine yoğun bir roket bombardımanı düzenlediğini" belirtti.Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya karşılık İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniyi-degistirmeyi-dusundugunu-dogruladi-1080399901.html
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izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, israil-filistin, gazze
izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, israil-filistin, gazze
Direniş devam ediyor: Kassam Tugayları 43 askeri aracı daha imha etti
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son birkaç gün içinde 43 aracın tamamen veya kısmen imha edildiğini ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın son günlerde İsrail güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin roketler, tahkimat ve anti-personel cihazlarıyla 17 farklı saldırıda hedef alındığını bildirdi.
Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsrail askerinin yaralandığını ifade etti.
Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının "4 insansız hava aracını ele geçirdiğini, toplamda 43 askeri aracı tamamen veya kısmen hedef aldığını, Tel Aviv ve çevresine yoğun bir roket bombardımanı düzenlediğini" belirtti.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya karşılık İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.