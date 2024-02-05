https://sputniknews.com.tr/20240205/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniyi-degistirmeyi-dusundugunu-dogruladi-1080399901.html
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T01:06+0300
2024-02-05T01:06+0300
2024-02-05T01:06+0300
dünya
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
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Zelenskiy, Rai1 televizyonuna demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü ifade etti.Zelenskiy, Zalujnıy ile olan ihtilaflara ilişkin soru üzerine, “Bu, Ukrayna'nın başına geçmesi gereken insanları ilgilendiren bir konudur. Elbette yeniden başlamaya ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bunu konuştuğumuz zaman ben sadece askeri alanda değil, birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu değişikliği (Zalujnıy’ı) düşünüyorum, bu doğru” diye konuştu.‘Bir kişiyi değiştirmenin artık yola çıkılabileceği anlamına gelmediğini’ söyleyen Zelenskiy, Ukrayna’nın üst düzey yönetim çevrelerindeki değişikliklere ilişkin değerlendirmesinde Kiev'in ‘tek yönde hareket etmesi’ ve ‘negatif enerjiyi evde bırakarak pozitif enerjiye sahip olması’ gerektiğini savundu.Ukrayna Devlet Başkanı, “Yeniden başlatma ve kadro değişikliğini konuşurken tek bir kişiyi değil, ülke liderliğinin yönünü ilgilendiren ciddi bir şeyi kastediyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/ingiliz-uzman-ukraynadaki-siyasi-kriz-batiyi-alarma-gecirdi-1080333336.html
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vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy
vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı.
Zelenskiy, Rai1 televizyonuna demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü ifade etti.
Zelenskiy, Zalujnıy ile olan ihtilaflara ilişkin soru üzerine, “Bu, Ukrayna'nın başına geçmesi gereken insanları ilgilendiren bir konudur. Elbette yeniden başlamaya ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bunu konuştuğumuz zaman ben sadece askeri alanda değil, birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu değişikliği (Zalujnıy’ı) düşünüyorum, bu doğru” diye konuştu.
‘Bir kişiyi değiştirmenin artık yola çıkılabileceği anlamına gelmediğini’ söyleyen Zelenskiy, Ukrayna’nın üst düzey yönetim çevrelerindeki değişikliklere ilişkin değerlendirmesinde Kiev'in ‘tek yönde hareket etmesi’ ve ‘negatif enerjiyi evde bırakarak pozitif enerjiye sahip olması’ gerektiğini savundu.
Ukrayna Devlet Başkanı, “Yeniden başlatma ve kadro değişikliğini konuşurken tek bir kişiyi değil, ülke liderliğinin yönünü ilgilendiren ciddi bir şeyi kastediyorum” ifadelerini kullandı.