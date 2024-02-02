https://sputniknews.com.tr/20240202/ingiliz-uzman-ukraynadaki-siyasi-kriz-batiyi-alarma-gecirdi-1080333336.html

İngiliz uzman: Ukrayna’daki siyasi kriz Batı’yı alarma geçirdi

İngiliz uzman: Ukrayna’daki siyasi kriz Batı’yı alarma geçirdi

İngiliz uzman Alekander Mercouris, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Zaluzhniy arasındaki... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T23:18+0300

2024-02-02T23:18+0300

2024-02-02T23:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

alekander mercouris

abd

abd

victoria nuland

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

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İngiliz uzman Alekander Mercouris, YouTube kanalından yaptığı değerlendirmede, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle acilen Kiev'e gittiğini öne sürdü.Mercouris “ABD’nin Ukrayna siyasetinin en etkili figürü, durumun o kadar kritik hale geldiğine karar vermiş olacak ki hemen Kiev'e koştu. Tabii ki Victoria Nuland'ı kastediyorum” dedi.Zelenskiy’in Zalujniy'in görevine son verme girişimiyle ilgili medyada çıkan haberler nedeniyle Nulland’ın Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini belirten uzman, Washington ile mutabakata varılan nihai emrin yakında ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.Mercouris, Ukrayna’daki siyasi kriz nedeniyle pozisyonu pamuk ipliğine bağlı olan Zelenskiy'in, sorunu birkaç gün içinde çözmemesi halinde otoritesinin büyük olasılıkla çökeceğini ifade etti.Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi, 29 Ocak'ta Zelenskiy’in Zalujniy ile görüşerek genelkurmay başkanlığı görevinden ‘kendi rızasıyla’ istifa etmesini ve danışmanlık görevini üslenmeye davet ettiğini öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-disisleri-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-ukraynaya-aktarilmasi-siradan-bir-hirsizlik-1080332568.html

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