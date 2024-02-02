https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-disisleri-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-ukraynaya-aktarilmasi-siradan-bir-hirsizlik-1080332568.html
Rusya Dışişleri: Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması sıradan bir hırsızlık
Rusya Dışişleri: Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması sıradan bir hırsızlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya yardımda kullanmasını ‘sıradan hırsızlık’ olarak... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T22:44+0300
2024-02-02T22:44+0300
2024-02-02T22:44+0300
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Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya yardımda kullanılması niyetini değerlendiren Zaharova, bunun ‘sıradan bir hırsızlık’ olacağını belirtti.Zaharova, “Kiev'e kredi şeklinde verilecek ve Ukrayna’yı ‘borç batağının derinliğine’daha da fazla sokacak olan 33 milyar euronun geri ödenmesi, ‘geçici görevde olan’ Nazilerin pek de umurunda olmayan yeni nesil Ukraynalılara kalacak. Diğer 17 milyar euroluk karşılıksız hibeler ise, dondurulan Rus varlıklarının yatırımından elde edilen kar olarak AB tarafından alınan fonlardan sağlanacak. Aslında, Batı'nın dünya toplumuna dayattığı ‘kurallara dayalı dünya düzeni’ paradigmasına tam olarak uyan sıradan hırsızlıkla uğraşacağız” dedi.AB'de mali krizin üstesinden gelmek için ekonominin askeri bir zemine aktarılması olan ‘ekonominin militarizasyonunun’ yaşandığı ve bunun tüm dünya için potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Zaharova, “Üretilen silahların ve askeri teçhizatın bulunduğu yerleri izlemeye yönelik bir sistemin bulunmaması daha da büyük silah hırsızlığına yol açacak. ‘Karaborsaya’ ve dolayısıyla dünyadaki diğer çatışma bölgelerine aktarılacak olan bu silahlar terör tehditlerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/mariya-zaharova-kiev-sadece-baris-icin-cabaliyormus-gibi-bir-gorunum-yaratiyor-1075452504.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Rusya Dışişleri: Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması sıradan bir hırsızlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya yardımda kullanmasını ‘sıradan hırsızlık’ olarak nitelendirdi.
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya yardımda kullanılması niyetini değerlendiren Zaharova, bunun ‘sıradan bir hırsızlık’ olacağını belirtti.
Zaharova, “Kiev'e kredi şeklinde verilecek ve Ukrayna’yı ‘borç batağının derinliğine’daha da fazla sokacak olan 33 milyar euronun geri ödenmesi, ‘geçici görevde olan’ Nazilerin pek de umurunda olmayan yeni nesil Ukraynalılara kalacak. Diğer 17 milyar euroluk karşılıksız hibeler ise, dondurulan Rus varlıklarının yatırımından elde edilen kar olarak AB tarafından alınan fonlardan sağlanacak. Aslında, Batı'nın dünya toplumuna dayattığı ‘kurallara dayalı dünya düzeni’ paradigmasına tam olarak uyan sıradan hırsızlıkla uğraşacağız” dedi.
AB'de mali krizin üstesinden gelmek için ekonominin askeri bir zemine aktarılması olan ‘ekonominin militarizasyonunun’ yaşandığı ve bunun tüm dünya için potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Zaharova, “Üretilen silahların ve askeri teçhizatın bulunduğu yerleri izlemeye yönelik bir sistemin bulunmaması daha da büyük silah hırsızlığına yol açacak. ‘Karaborsaya’ ve dolayısıyla dünyadaki diğer çatışma bölgelerine aktarılacak olan bu silahlar terör tehditlerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.