https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-konseyi-baskani-michel-ab-olmasa-ukrayna-su-tabancalariyla-savasmak-zorunda-kalir-1080470148.html

AB Konseyi Başkanı Michel: AB olmasa, Ukrayna su tabancalarıyla savaşmak zorunda kalır

AB Konseyi Başkanı Michel: AB olmasa, Ukrayna su tabancalarıyla savaşmak zorunda kalır

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin yardımları olmasa Ukrayna ordusunun su tabancalarıyla savaşmak zorunda kalacağını söyledi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:24+0300

2024-02-06T16:24+0300

2024-02-06T16:24+0300

ukrayna krizi

charles michel

avrupa birliği

ab konseyi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya merkez bankası

rusya

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080469863_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3992ca7217d384cecf0861e57840eb74.jpg

Michel, Avrupa Parlamentosu'nda Ukrayna'ya yardımın tartışıldığı oturumda yaptığı konuşmada Kiev'e sunulan desteğin sürmesinden yana olduğunu ifade etti.Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı temsilcilerin Ukrayna'ya silah tedarik edilmesine karşı çıkmasına tepki gösteren Michel, "Ukrayna'ya silah temini konusunda şüphelerini dile getiren aşırı solcu güçlerin temsilcilerinin önerilerini şaşkınlıkla dinledim. Siz ne istiyorsunuz? Ukrayna'nın kendini su tabancalarıyla savunmasını mı? İstediğiniz bu mu?" ifadelerini kullandı.'Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması zor bir görev'Michel, Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması yönündeki önerileri de değerlendirdi.Dondurulan Rus varlıklarını kullanma çağrısı yapan bir vekile yanıt veren Michel, "Yasal ve uluslararası kaygılar olduğundan bu kolay bir görev değil, ancak üzerinde çalışılması gerekiyor ve G7 ortaklarımızla birlikte bunu yapıyoruz" dedi.29 Ocak'ta AB'ye üye ülkelerin daimi temsilcileri, Avrupa Komisyonu'nun AB ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin önerisi üzerinde ön mutabakata varmıştı. Bu karara ilişkin resmi onayın 8 Şubat Perşembe günü yapılacak daimi temsilciler toplantısında verilmesi bekleniyor.Avrupalı diplomatların açıklamalarına göre, bu aşamada Avrupa Komisyonu Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen geliri gelecekte Ukrayna'yı finanse etmek amacıyla kullanılmak üzere özel hesaplarda saklamayı öneriyor. Şu ana kadar bu fonların AB bütçesine veya doğrudan Ukrayna'ya aktarılması gündeme gelmezken, fon aktarma mekanizması da henüz geliştirilmedi.Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasıyla ilgili tartışmalar, AB yönetimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında görüş ayrılığını beraberinde getirdi.Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasına yönelik mekanizma geliştirilmesi halinde bunun Avrupa için risklere yol açacağını savunduğunu ifade etti.Haziran sonunda İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Alman diplomatların Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasına aktarılmasına yönelik AB planına karşı çıktığı kaydedilmişti.Habere göre Brüksel'in planına itiraz eden üst düzey Alman yetkililer, bunun mali ve hukuki zorluklara gebe olduğunun, çok yüksek yasal riskler taşıdığının altını çizmişti.Batılı ülkelerin şimdiye dek Rusya'ya ait 300 milyar euro tutarındaki rezervleri de dondurduğu tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-ukrayna-silahli-kuvvetlerini-kendi-ordusunun-parcasi-haline-getirmeyi-amacliyor-1080468438.html

avrupa birliği

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

charles michel, avrupa birliği, ab konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya merkez bankası, rusya, ukrayna ordusu