Kahramanmaraş'ta deprem
13:28 05.02.2024 (güncellendi: 15:03 05.02.2024)
© İHADeprem
© İHA
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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş öğle saatlerinde sarsıldı.
3.6 büyüklüğündeki deprem Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-05
Saat:13:13:15 TSİ
Enlem:37.43278 N
Boylam:37.08222 E
Derinlik:6.1 km
Detay:https://t.co/VmvnMcKwpa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi