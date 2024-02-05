https://sputniknews.com.tr/20240205/prof-dr-naci-gorurden-muhtemel-istanbul-depremi-uyarisi-etkisi-11-kentten-cok-daha-fazla-olur-1080415952.html

Prof. Dr. Naci Görür'den muhtemel İstanbul depremi uyarısı: 'Etkisi 11 kentten çok daha fazla olur'

Prof. Dr. Naci Görür'den muhtemel İstanbul depremi uyarısı: 'Etkisi 11 kentten çok daha fazla olur'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un ve Türkiye'nin doğal afet sorunu olan depremi ve ''Hayat Kurtaran... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:05+0300

2024-02-05T13:05+0300

2024-02-05T13:05+0300

türkiye

istanbul

naci görür

ekrem imamoğlu

kanal istanbul

deprem

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Prof. Dr. Naci Görür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu. İstanbul'un büyük bir tehdit altında olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul’da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu 100 milyon tonla bunu kurtaramazsın, çok daha fazla olur. Yani Kanal İstanbul gibi deniz kenarlarına yapacaksak, Marmara bölgesinde yaşamı sağlıksız hâle getirir yaşamı bitirirsiniz. Sadece insan değil'' açıklamasını yaptı.İmamoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde oldu:

https://sputniknews.com.tr/20240204/depremde-kuvozdeki-bebekleri-korumaya-calisirken-kayitlara-gecen-hemsire-6-subatta-yine-nobetciyim-1080389174.html

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istanbul, naci görür, ekrem imamoğlu, kanal istanbul, deprem