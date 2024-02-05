https://sputniknews.com.tr/20240205/ispanya-unrwaya-destegini-surdurecek-1080434388.html

İspanya, UNRWA'ya desteğini sürdürecek

İspanya, UNRWA'ya desteğini sürdürecek

Faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere insani yardım sağlayan ana kuruluş konumundaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T17:13+0300

2024-02-05T17:13+0300

2024-02-05T17:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

ispanya

avrupa

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kısa vadede 3.5 milyon Euro’luk finansman sağlayacaklarını açıkladı.Albares, Meclis Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için "vazgeçilmez bir örgüt" olduğunu vurguladı.UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve 3.5 milyon Euro’luk acil finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, "Gazze'de oldukça umutsuz bir durum var ve fon eksikliğinden dolayı UNRWA'nın buradaki aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulması riski bulunuyor" dedi.Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere "UNRWA'yı desteklemeleri" çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda hiç olmadığı kadar büyük önem arz ettiğini vurguladı.İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail'in, bir düzine kadar UNRWA çalışanıyla ilgili ortaya attığı iddiaların acil bir şekilde araştırılmasının takipçisi olduklarını" da ifade etti.BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240204/israil-bankasi-gazzede-filistinlilere-yardim-eden-unrwanin-hesabini-bloke-etti-1080395673.html

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gazze şeridi

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