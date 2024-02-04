https://sputniknews.com.tr/20240204/israil-bankasi-gazzede-filistinlilere-yardim-eden-unrwanin-hesabini-bloke-etti-1080395673.html

İsrail bankası, Gazze’de Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın hesabını bloke etti

İsrail bankası, Gazze’de Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın hesabını bloke etti

İsrail’de bir bankanın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) hesabını, Gazze Şeridi’nde "terör... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T22:38+0300

2024-02-04T22:38+0300

2024-02-04T22:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

haaretz

haaretz

haaretz gazetesi

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

benyamin netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_76b871ac3a4419280a7005673fd796db.jpg

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Luemi" isimli İsrail bankasının, Gazze’deki "terör gruplarına fon aktardığına dair somut şüpheler bulunduğu" iddiasıyla UNRWA’nın hesabını bloke ettiğini bildirdiği kaydedildi.Haberde, bankanın, UNRWA’nın hesabındaki olağan dışı işlem konusunda bilgi aldığı ve kuruma bu konuda uyarılar gönderdiği de ileri sürüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, UNRWA’yı da hedef alarak kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürmüştü.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240204/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-121-gun-1080366318.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, haaretz, haaretz, haaretz gazetesi, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, benyamin netanyahu