https://sputniknews.com.tr/20240204/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-121-gun-1080366318.html

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 121. gün

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 121. gün

Ateşkes taleplerine yanaşmayan İsrail’in bölgedeki halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T12:29+0300

2024-02-04T12:29+0300

2024-02-04T12:29+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

doğu akdeniz

ortadoğu

filistin

filistin sorunu

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Gazze Şeridi’ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını ifade etti.Paris’teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas’ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi’ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 12 bine yükselirken, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere öldürülen toplam kişi sayısı 27 bin 238’i geçti.Toplam yaralı sayısı ise 66 bin 452 kişiye ulaştı.Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, son bir günde Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlerken, İsrail ordusuna ait hücumbotlar ve topçu birlikleri de Gazze'yi deniz ve karadan hedef aldı.Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesinde Ebu Safer ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarında en az 10 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını aktardı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.BM: Gazze’de insanlar dünyanın gözü önünde ölüyorBirleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nde yaşanan benzersiz felakette, insanların dünyanın gözü önünde ölmeye devam ettiğini bildirdi.UNRWA’nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.Paylaşımda, “Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-en-az-18-kisi-olduruldu-1080360977.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, ortadoğu, filistin, filistin sorunu