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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/bm-genel-sekreteri-guterres-unrwa-gazzedeki-insani-yardim-calismalarinin-belkemigidir-1080244159.html
BM Genel Sekreteri Guterres: UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir
BM Genel Sekreteri Guterres: UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T20:37+0300
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israil- filistin çatışması
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Guterres, Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.Gazze'de son 120 günde meydana gelen ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve kaybın "ortak insanlık ve bilincinde" bir leke olduğunun altını çizen Guterres, "Siviller ve koruma altındaki personeli öldüren, yaralayan, sivil altyapıyı yok eden durmak bilmeyen askeri saldırılar karşısında dehşete düşüyorum" diye konuştu.Guterres, sadece Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere 25 bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, sivil altyapının ise yüzde 70'inin ya yıkıldığını ya da çok ciddi zarar gördüğünü belirtti.'Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir'Yaklaşık 1,7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve dönecek evleri olup olmadığını bilmediklerini aktaran Guterres, "Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası insancıl hukuk ile ayrım gözetme, orantılılık ve saldırıda önlem alma ilkeleri her zaman gözetilmelidir. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uymak zorunludur" ifadelerini kullandı.Guterres, dün UNRWA'nın önde gelen bağışçılarıyla toplantı yapıp endişelerini dile getirdiğini belirterek UNRWA'nın kilit öneme sahip çalışmalarının sürmesi gerektiğinin altını çizdi."UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" diyen Guterres, Gazze'de insani yardım sisteminin çökmeye yakın olduğunu vurguladı.'Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli'Guterres, Gazze'de 2,2 milyon kişinin maruz kaldığı insanlık dışı koşullardan derin endişe duyduğunu söyleyerek "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi.Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini de endişeyle karşıladığını ifade eden Guterres, "Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu.Guterres, şiddetin işgal altındaki topraklarla da sınırlı kalmadığına işaret ederek Mavi Hat, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'deki gerginliğin bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Guterres, "acilen ve çok geç olmadan" gerginliğin azaltılması ve şiddetin sonlandırılması talebinde bulundu."Bu çatışma iki devletli çözüm için somut ilerlemeyle sonlanmalı" diyen Guterres, işgalin sonlanması ve Gazze'nin de parçası olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/guterres-hicbir-sey-gazze-halkinin-toplu-cezalandirilmasini-mesrulastiramaz-1079965467.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi

BM Genel Sekreteri Guterres: UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir

20:37 31.01.2024 (güncellendi: 20:41 31.01.2024)
© İHA / SARAH YENESELAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA / SARAH YENESEL
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" dedi.
Guterres, Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.
Gazze'de son 120 günde meydana gelen ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve kaybın "ortak insanlık ve bilincinde" bir leke olduğunun altını çizen Guterres, "Siviller ve koruma altındaki personeli öldüren, yaralayan, sivil altyapıyı yok eden durmak bilmeyen askeri saldırılar karşısında dehşete düşüyorum" diye konuştu.
Guterres, sadece Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere 25 bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, sivil altyapının ise yüzde 70'inin ya yıkıldığını ya da çok ciddi zarar gördüğünü belirtti.

'Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir'

Yaklaşık 1,7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve dönecek evleri olup olmadığını bilmediklerini aktaran Guterres, "Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası insancıl hukuk ile ayrım gözetme, orantılılık ve saldırıda önlem alma ilkeleri her zaman gözetilmelidir. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uymak zorunludur" ifadelerini kullandı.
Guterres, dün UNRWA'nın önde gelen bağışçılarıyla toplantı yapıp endişelerini dile getirdiğini belirterek UNRWA'nın kilit öneme sahip çalışmalarının sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
"UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" diyen Guterres, Gazze'de insani yardım sisteminin çökmeye yakın olduğunu vurguladı.

'Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli'

Guterres, Gazze'de 2,2 milyon kişinin maruz kaldığı insanlık dışı koşullardan derin endişe duyduğunu söyleyerek "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi.
Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini de endişeyle karşıladığını ifade eden Guterres, "Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu.
Guterres, şiddetin işgal altındaki topraklarla da sınırlı kalmadığına işaret ederek Mavi Hat, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'deki gerginliğin bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Guterres, "acilen ve çok geç olmadan" gerginliğin azaltılması ve şiddetin sonlandırılması talebinde bulundu.
"Bu çatışma iki devletli çözüm için somut ilerlemeyle sonlanmalı" diyen Guterres, işgalin sonlanması ve Gazze'nin de parçası olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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