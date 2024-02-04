Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan dönüş mesajı
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu.
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu.
Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! 👋— Alper Gezeravcı (@TURKastro) February 4, 2024
Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. 🇹🇷
Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.
Bu benzersiz yolculukta edindiğim… pic.twitter.com/4RwlMPl4Ol