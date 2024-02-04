https://sputniknews.com.tr/20240204/gezeravciyi-uzayda-ilk-karsilayan-rus-kozmonot-rekor-kirdi-1080364781.html

Gezeravcı’yı uzayda ilk karşılayan Rus kozmonot rekor kırdı

Gezeravcı’yı uzayda ilk karşılayan Rus kozmonot rekor kırdı

Geçtiğimiz günlerde ABD’li SpaceX şirketinin fırlattığı ve aralarında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk karşılayan Rus... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T12:14+0300

2024-02-04T12:14+0300

2024-02-04T12:14+0300

dünya

alper gezeravcı

astronot

kozmonot

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uzay

rusya

roscosmos

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Rusya'nın resmi uzay ajansı Roscosmos tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun uzayda toplam kalış süresi bakımından yeni bir rekor kırdığı vurgulanırken, yörüngede 878 günden fazla kalan yine bir başka Rus kozmonot Gennadiy Padalka'yı geride bıraktığı belirtildi.Ajans, daha önce Kononenko'nun 4 Şubat'ta 878 günü geçerek uzayda en fazla zaman geçiren kişi olacağını bildirmişti.Ondan önce bu unvan, 1998 ile 2015 yılları arasındaki beş uzay uçuşunun toplam süresi 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 28 saniye olan Padalka'ya aitti.2008 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ayak basan Kononenko, şu anda beşinci görevinde bulunuyor.Kononenko’nun görevinin altı ay daha süreceği ve ardından 23 Eylül'de Soyuz MS-25 ile dünyaya geri döneceği bilinirken, 5 Haziran 2024 tarihinde uzayda toplam bin gün geçiren ilk insan olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240204/alper-gezeravcinin-donusu-1-gun-daha-ertelendi-1080359397.html

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alper gezeravcı, astronot, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay, rusya, roscosmos, türkiye