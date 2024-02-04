https://sputniknews.com.tr/20240204/alper-gezeravcinin-donusu-1-gun-daha-ertelendi-1080359397.html

Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi

Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi

SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T09:09+0300

2024-02-04T09:09+0300

2024-02-04T09:09+0300

dünya

alper gezeravcı

astronot

dünya

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SpaceX'den yapılan açıklamaya göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi.Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıklandı. Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.

https://sputniknews.com.tr/20240201/alper-gezeravci-yanitladi-uzayli-var-mi-1080259396.html

dünya

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alper gezeravcı, astronot, dünya