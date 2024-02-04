https://sputniknews.com.tr/20240204/alper-gezeravcinin-donusu-1-gun-daha-ertelendi-1080359397.html
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T09:09+0300
2024-02-04T09:09+0300
2024-02-04T09:09+0300
dünya
alper gezeravcı
astronot
dünya
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SpaceX'den yapılan açıklamaya göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi.Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıklandı. Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.
https://sputniknews.com.tr/20240201/alper-gezeravci-yanitladi-uzayli-var-mi-1080259396.html
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alper gezeravcı, astronot, dünya
alper gezeravcı, astronot, dünya
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı.
SpaceX'den yapılan açıklamaya göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi.
Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıklandı.
Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.