https://sputniknews.com.tr/20240201/alper-gezeravci-yanitladi-uzayli-var-mi-1080259396.html

Alper Gezeravcı yanıtladı: Uzaylı var mı?

Alper Gezeravcı yanıtladı: Uzaylı var mı?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, astronot olmak isteyen öğrencilerle görüştü. Öğrenciler 'uzaylı var mı' diye sordu. Gezeravcı ise 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:53+0300

2024-02-01T10:53+0300

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Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Diyarbakır'daki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularını yanıtladı.Şu anda nerede olduğuna ilişkin bir soruya Gezeravcı, ISS'nin 1 dakikada Türkiye'nin batısından doğusunu katedebildiğini ve 90 dakikada dünyanın etrafında bir tur atacak şekilde hareket halinde olduklarını söyledi.Güneşe ilişkin merak edilenlere de yanıt veren Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:Bir öğrencinin Ay'ı görüp göremediği ve yıldızların orada daha parlak olup olmadığını sorması üzerine Gezeravcı, "Ay'a gitmek için yolumuz uzun. Ay'ı daha yakın mesafeden ve net görüyoruz. Çok güzel fotoğraflarını çekiyoruz. İnşallah yakın zamanda bu fotoğrafları sizlerle paylaşma imkanı olur." diye konuştu.Çektiği fotoğrafları Dünya'ya yavaş yavaş gönderdiğini dile getiren Gezeravcı, şunları kaydetti:'Astronot olmak için öncelikle bugününüze odaklanın'Gezeravcı, kendisine yöneltilen "Hiç kara delik gördün mü?" sorusuna, "Hiç kara delik göremedim. Genelde zamanımızı hep dünyanın güzel görüntüsünü izleyerek geçirdik. Karanlık tarafa bakınca çıplak gözle görmem mümkün olmadı. Sanırım o kara delikleri araştırmak ve görebilmek için biraz daha büyük donanım, tesisatlara ve karmaşık sistemlere ihtiyaç olacak." yanıtını verdi.Bulundukları pozisyon itibarıyla dünyanın güneybatısından kuzeydoğusuna doğru seyir halinde olduklarını belirten Gezeravcı, dünyadan insanların kendisini ara sıra görebilme imkanı yakalayabildiğini söyledi.Gezeravcı, "Gece karanlık olduğunda ve ISS dünyanın tepesinde hala güneş ışığı aldığında ayna gibi güneşi yansıttığını ve dolayısıyla akşam üstü tesadüfen Türkiye'nin üzerinden geçerken ISS'nin kanatları gibi açık olan güneş panellerinden ışık yansırsa çok net şekilde yerini görme imkanınız olabilir. İnternette ISS'nin nerede dolaştığını gösteren bazı programlar var. Oradan da takip edebilirsiniz." diye konuştu.Gezeravcı, nasıl astronot olunacağına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:'Henüz uzaylı görmedim'ISS'de, İngiltere'nin Greenwich noktasına göre zamanın ayarlandığını anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin 3 saat kadar gerisinde olduklarını ifade etti.Gezeravcı, ISS'de şu anda 11 kişi olduklarını dile getirerek, herkesin, kendi programına göre, adeta "arı kovanının içindeki arılar gibi" hareket ettiğini ve deney ve çalışmalarını hayata geçirdiğini söyledi.Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, "Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim.' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım." şeklinde yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/nasa-astronotu-uzayli-benzeri-bir-sey-gorerek-dunyayi-aradi-1080147751.html

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alper gezeravcı, uzay, uzaylı, uzaylılar, dünya, merak, astronot