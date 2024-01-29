Uzayda telaş: NASA astronotu Dünya'yı aradı, 'Dışarı süzülen uzaylı benzeri bir şey gördüm' dedi
10:49 29.01.2024 (güncellendi: 10:57 29.01.2024)
© AFP 2023 / HANDOUTPentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video
© AFP 2023 / HANDOUT
Abone ol
NASA astronotu Leland Melvin bir keresinde 'yük bölmesinden dışarı süzülen' çok garip bir şey gördüğünü açıklayarak bunun ne olabileceğini sormak için Dünya'daki merkezlerini aramak zorunda kaldığını açıkladı.
NASA mühendisi ve eski bir astronot olan Leland Melvin, uzay mekiği Atlantis ile iki uçuş gerçekleştirmesi sebeiyle tanınıyor.
Her iki seferde de ekipman teslim etmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden Melvin, uzayda toplam 565 saat geçirdi. Ancak uzaya çıktıktan yıllar sonra kendisine güneş sistemindeki uzaylı yaşamı ve UFO'lar hakkındaki görüşleri soruldu.
Sosyal medya platformu X'te UFO News adlı bir hesap astronota güneş sisteminde insanlığın 'yalnız olup olmadığı hakkında ne düşündüğünü' ve 'bir UFO'ya tanık olup olmadığını' sordu. Halihazırda NASA yönetimi, uzay ajansının sürekli olarak dünya dışı varlıkları aradığını itiraf etmişti.
Her iki seferde de ekipman teslim etmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden Melvin, uzayda toplam 565 saat geçirdi. Ancak uzaya çıktıktan yıllar sonra kendisine güneş sistemindeki uzaylı yaşamı ve UFO'lar hakkındaki görüşleri soruldu.
Sosyal medya platformu X'te UFO News adlı bir hesap astronota güneş sisteminde insanlığın 'yalnız olup olmadığı hakkında ne düşündüğünü' ve 'bir UFO'ya tanık olup olmadığını' sordu. Halihazırda NASA yönetimi, uzay ajansının sürekli olarak dünya dışı varlıkları aradığını itiraf etmişti.
'Dışarı süzülen uzaylı benzeri bir şey gördüm'
Melvin'in bu konudaki görüşü bir uzaylı görmediği, ancak bir keresinde 'yük bölmesinden dışarı süzülen organik/uzaylı benzeri bir şey gördüğümü sandığı' şeklindeydi.
'Ne olabileceğini sormak için Dünya'yı aradığını' ve kendisine gördüğü şeyin dünya dışı bir yaşam formu değil, 'Freon hortumlarından kopan buz' olduğunun söylendiğini açıkladı.
Gördüğü şeyi "Yarı saydam, kavisli, organik görünümlü" şeklinde tarif eden astronot cevabına uzaylı emojisini de ekledi ve şunları söyledi:
'Ne olabileceğini sormak için Dünya'yı aradığını' ve kendisine gördüğü şeyin dünya dışı bir yaşam formu değil, 'Freon hortumlarından kopan buz' olduğunun söylendiğini açıkladı.
Gördüğü şeyi "Yarı saydam, kavisli, organik görünümlü" şeklinde tarif eden astronot cevabına uzaylı emojisini de ekledi ve şunları söyledi:
"Kim bilir, belki de kendini akıllıca bir buz parçası olarak gizleyen bir uzaylıydı."
Melvin bir başka soruyu yanıtlarken, o ölümsüz "Houston, bir sorunumuz var" sözlerini söyleyeceğini ancak bunun sahada nasıl bir tepkiye yol açacağını bildiğini söyledi. Bu tür sözler, yük bölmesinde yüzen şüpheli bir parçadan ziyade, astronotların ellerinde başka bir Apollo 13 olayı olduğunda söylenmesi ile öne çıkıyor.
NASA yalan mı söyledi?
Aynı UFO'ya adanmış hesap astronota NASA'nın uzaylıların varlığını gizlemek için yüzen şeyin ne olduğu konusunda yalan söylediğini düşünüp düşünmediğini sorduğunda astronot "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" dedi.