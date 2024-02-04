https://sputniknews.com.tr/20240204/peskov-nulandi-kaddafinin-olumune-gulen-clintona-benzetti-1080370631.html

Peskov, Nuland'ı Kaddafi'nin ölümüne gülen Clinton'a benzetti

Peskov, Nuland'ı Kaddafi'nin ölümüne gülen Clinton'a benzetti

Gittiği her yere kötülük getirmesiyle ünlenen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kiev ziyaretinde ‘Putin’e savaş alanında güzel sürprizimiz var’... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T14:17+0300

2024-02-04T14:17+0300

2024-02-04T14:17+0300

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Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Victoria Nuland'ın “savaş alanında güzel sürprizler” açıklamasında sarf ettiği kelimeleri nasıl çağrışımsal sıraya koyduğuna dikkat çekerken, “Sanırım bunun neye benzediğini biliyorsunuz, değil mi? Bayan Clinton'ın yüzü kanla kaplı Kaddafi (Libya lideri Muammer) ile ilgili gülerek yaptığı açıklamalarını hatırlayın. Görünüşe göre orada (Washington’da) işler böyle yürüyor, ama burada durum farklı” ifadelerini kullandı.Nuland, yakın zamanda gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaş alanında güzel sürprizler" sözü vermişti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte ABD'den Ukrayna'ya tedarik edilen yüksek hassasiyetli GLSDB füzelerinin yolda olduğunu duyurdu.Peskov'a göre bu durum ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olma derecesini arttırarak sürdürdüğünü ve Kiev rejimini savaşa devam etmesi için kışkırttığını gösteriyor.Bununla birlikte ABD’nin Kiev’e yardımlarının Rusya’nın sürdürdüğü askeri operasyonun seyrine hiçbir şekilde etki etmeyeceğinin altını çizen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD bu çatışmanın doğrudan bir katılımcısı olarak bu çatışmaya doğrudan müdahil olma derecesini koruyarak ve arttırarak, Kiev rejimini savaşı sürdürmesi için kışkırtmaya devam ediyor. Amerikalılar Ukraynalılar için durumu daha acı verici hale getirerek daha fazla Ukraynalının ölmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html

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