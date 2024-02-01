https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html
Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki
Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki
Rusya, Pentagon’un kısaca GLSDB olarak adlandırılan küçük çaplı bomba tasarımının karadan fırlatılan yeni modelini Ukrayna'daki gerçek savaş alanı koşullarında... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T09:12+0300
2024-02-01T09:12+0300
2024-02-01T09:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)
washington
moskova
rusya
rus büyükelçiliği
anatoliy antonov
kiev
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukraynalı esirleri taşıyan Rus İl-76 askeri nakliye uçağını düşüren Ukrayna ordusuna yüksek hassasiyetli GLSDB füzeleri sağlamasının Kiev’i yeni savaş suçları işlemeye iteceğini ifade etti.Anatoliy Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, ‘müşterilerinin’ korkunç suçlarını tanımak yerine onlara yeni ölümcül ürün gönderiyor. Böylece kuklalarını, sözle bile değil icraatla yeni vahşetlere kışkırtıyorlar” ifadesine yer verildi.Antonov, Rusya’nın ABD’nin bu adımını “geçtiğimiz günlerde Ukraynalı askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağını Patriot sistemi olan Amerikan silahından vuran Ukraynalı canilerin bu terör eylemine bir tür onay” olarak gördüğünü kaydetti.GLSDB füze sevkiyatının, ABD idaresinin çatışmaya en kısa zamanda çözüm sağlama yönündeki tüm açıklamalarının üstünü çizdiğine de dikkat çeken Rus diplomat, “Aksine, idarenin bu eylemleri Kiev rejiminin acısını uzatma niyetini gösteriyor. Bu, Rusya ve Ukrayna sivilleri dahil yeni kurbanlar anlamına gelse de” diye ekledi.Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna'ya tahsis edilen GLSDB roketlerinin artık yolda olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abdnin-ukraynaya-gondermeyi-planladigi-kucuk-capli-bomba-nedir-1080233968.html
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ukrayna, abd, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), washington, moskova, rusya, rus büyükelçiliği, anatoliy antonov, kiev
ukrayna, abd, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), washington, moskova, rusya, rus büyükelçiliği, anatoliy antonov, kiev
Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki
09:12 01.02.2024 (güncellendi: 09:13 01.02.2024)
Rusya, Pentagon’un kısaca GLSDB olarak adlandırılan küçük çaplı bomba tasarımının karadan fırlatılan yeni modelini Ukrayna'daki gerçek savaş alanı koşullarında 'sahada test etmeyi' planlamasının Kiev’i yeni savaş suçlarına iteceğini bildirdi.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukraynalı esirleri taşıyan Rus İl-76 askeri nakliye uçağını düşüren Ukrayna ordusuna yüksek hassasiyetli GLSDB füzeleri sağlamasının Kiev’i yeni savaş suçları işlemeye iteceğini ifade etti.
Anatoliy Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, ‘müşterilerinin’ korkunç suçlarını tanımak yerine onlara yeni ölümcül ürün gönderiyor. Böylece kuklalarını, sözle bile değil icraatla yeni vahşetlere kışkırtıyorlar” ifadesine yer verildi.
Antonov, Rusya’nın ABD’nin bu adımını “geçtiğimiz günlerde Ukraynalı askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağını Patriot sistemi olan Amerikan silahından vuran Ukraynalı canilerin bu terör eylemine bir tür onay” olarak gördüğünü kaydetti.
GLSDB füze sevkiyatının, ABD idaresinin çatışmaya en kısa zamanda çözüm sağlama yönündeki tüm açıklamalarının üstünü çizdiğine de dikkat çeken Rus diplomat, “Aksine, idarenin bu eylemleri Kiev rejiminin acısını uzatma niyetini gösteriyor. Bu, Rusya ve Ukrayna sivilleri dahil yeni kurbanlar anlamına gelse de” diye ekledi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna'ya tahsis edilen GLSDB roketlerinin artık yolda olduğunu
dile getirmişti.