https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html

Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki

Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki

Rusya, Pentagon’un kısaca GLSDB olarak adlandırılan küçük çaplı bomba tasarımının karadan fırlatılan yeni modelini Ukrayna'daki gerçek savaş alanı koşullarında... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T09:12+0300

2024-02-01T09:12+0300

2024-02-01T09:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)

washington

moskova

rusya

rus büyükelçiliği

anatoliy antonov

kiev

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukraynalı esirleri taşıyan Rus İl-76 askeri nakliye uçağını düşüren Ukrayna ordusuna yüksek hassasiyetli GLSDB füzeleri sağlamasının Kiev’i yeni savaş suçları işlemeye iteceğini ifade etti.Anatoliy Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, ‘müşterilerinin’ korkunç suçlarını tanımak yerine onlara yeni ölümcül ürün gönderiyor. Böylece kuklalarını, sözle bile değil icraatla yeni vahşetlere kışkırtıyorlar” ifadesine yer verildi.Antonov, Rusya’nın ABD’nin bu adımını “geçtiğimiz günlerde Ukraynalı askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağını Patriot sistemi olan Amerikan silahından vuran Ukraynalı canilerin bu terör eylemine bir tür onay” olarak gördüğünü kaydetti.GLSDB füze sevkiyatının, ABD idaresinin çatışmaya en kısa zamanda çözüm sağlama yönündeki tüm açıklamalarının üstünü çizdiğine de dikkat çeken Rus diplomat, “Aksine, idarenin bu eylemleri Kiev rejiminin acısını uzatma niyetini gösteriyor. Bu, Rusya ve Ukrayna sivilleri dahil yeni kurbanlar anlamına gelse de” diye ekledi.Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna'ya tahsis edilen GLSDB roketlerinin artık yolda olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/abdnin-ukraynaya-gondermeyi-planladigi-kucuk-capli-bomba-nedir-1080233968.html

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ukrayna, abd, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), washington, moskova, rusya, rus büyükelçiliği, anatoliy antonov, kiev