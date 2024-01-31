ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı 'Küçük Çaplı Bomba' nedir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abdnin-ukraynaya-gondermeyi-planladigi-kucuk-capli-bomba-nedir-1080233968.html
ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı 'Küçük Çaplı Bomba' nedir?
ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı 'Küçük Çaplı Bomba' nedir?
Pentagon, Küçük Çaplı Bomba tasarımının karadan fırlatılan yeni bir modelini Ukrayna'daki gerçek savaş alanı koşullarında 'sahada test etmeyi' planlıyor. Bu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T17:06+0300
2024-01-31T17:16+0300
savunma
rusya
yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
abd
boeing
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058370_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_c64f2e53aaf5a66c23f12244f7617a8c.jpg
Salı günü Politico'ya konuşan kaynaklar Ukrayna'nın bu hafta içinde ABD'nin yeni Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bombalarını (GLSDB) teslim almaya hazırlandığını söyledi.Sevkiyat hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, teslimatın Kiev'e 'sahip olmadıkları daha derin bir vuruş kabiliyeti' kazandıracağını ve Ukrayna ordusunun 'uzun menzilli ateş cephaneliğini güçlendireceğini' belirtmişti. Yetkili, ABD ordusunun bile henüz cephaneliğinde bulunmayan bu silahların 'daha fazlasını yapmalarını sağlayacak fazladan bir ok' işlevi göreceğini de sözlerine eklemişti.'Küçük Çaplı Bomba' nedir?2000'li yılların ortalarında ABD'li havacılık ve savunma şirketi Boeing'in Entegre Savunma Sistemleri bölümü tarafından geliştirilen GBU-39 Küçük Çaplı Bomba, sığınaklar ve elektronik harp karıştırma ekipmanlarından hava alanlarına, yakıt depolarına, kışlalara ve birlik yoğunluğuna kadar bir dizi sabit yer hedefini hedef almak üzere tasarlandı.130 kg'lık bir patlayıcı ile donatılan GBU-39, 93 kg'lık delici patlama başlığına da sahiptir ve bir metrelik çelik takviyeli betonu delebilir. Konfigürasyon ve modele bağlı olarak aktif radar güdüm, lazer güdüm, GPS ve ataletsel navigasyon kombinasyonu ile de yönlendirilebilen GBU-39, 75 ila 110 km arasında bir menzile sahiptir.GBU-39 adından da anlaşılacağı gibi, roket motorlarının yardımı olmadan, önceden belirlenmiş bir istikamet boyunca düşük hızlarda hedefine doğru süzülerek giden bir silahtır. Sistemin nispeten düşük maliyeti (Kiev'in İngiltere'den aldığı ve Donbass'ı terör bombası olarak kullanmak için kullandığı Storm Shadows'un 3.2 milyon dolarına kıyasla parça başı 40 bin dolar kadar az), küçük radar izi ve kısa uçuş süresi ile birleştiğinde geleneksel hava savunmaları kullanılarak tespit edilmesini ve önlenmesini de zorlaştırmaktadır.Küçük Çaplı Bomba'nın yerden fırlatılan türüUkrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava savunma ve önleme uçaklarının sürekli tehdidi nedeniyle uçaklarını uçurmakta zorlanırken, ABD ve müttefikleri normalde havadan fırlatılan silahları yerden fırlatılan sistemlere dönüştürmek için önemli kaynaklar ayırmıştı.Hava savunmasının yanı sıra, normalde havadan fırlatılan silahları karadan fırlatılacak hale getirme çabalarının bir diğer bileşeni de roket topçuluğu olmuştur. Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba da tam burada devreye girmektedir. Havadan fırlatılan füzenin aksine, modifiye edilmiş GBU-39, hedefine doğru itmek için M26 ve HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleri tarafından kullanılan M270 roket motorundan bir motorla donatılmıştır.Boeing ve İsveçli savunma şirketi Saab tarafından 2010'ların ortalarında geliştirilen GLSDB'nin 145 km'ye kadar menzile sahip olduğu ve her birinin yaklaşık 100 bin dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilmektedir.ABD ve müttefiklerinin son iki yıl içinde Ukrayna'ya onlarca MLRS topçu sistemi göndermiş olması nedeniyle, karadan fırlatılan yeni Küçük Çaplı Bombaların teslimatının Kiev'e anlık yeni bir uzun menzilli saldırı kabiliyeti sağlaması beklenmektedir.Ukrayna kaç adet GLSDB alacak?ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonun Aralık ayında sona ermesi ve Pentagon'un Kiev'e yardım etmek için kendi azalan stoklarına başvurmak zorunda kalmasıyla birlikte, Ukrayna'nın karadan fırlatılan yeni GLSDB'lerden kaç tane alacağı henüz belli değil. Bu silahların 2.17 milyar dolarlık silah paketinin bir parçası olarak teslim edileceği bir yıl önce açıklandığında ABD medyası 2 adet fırlatıcı ve toplam 24 füzeden bahsetmişti.Bu sayıların Kiev'in Rus hatlarının derinliklerine saldırılar düzenlemesi ya da Donbass'taki şehirlere veya diğer Rus sınır yerleşimlerine terör saldırıları düzenlemesi için yeterli olsa da ciddi bir stratejik etki yaratmak için yeterli olmadığı görüşü ağır basmaktadır.Küçük Çaplı Bombalar nerelerde kullanıldı?Ukrayna ordusununn GLSDB'nin ilk kullanıcı olması beklenirken, daha sonra Tayvan'ın da bunu takip etmesi beklenmektedir.Orijinal Küçük Çaplı Bomba'nın, ABD ve müttefikleri tarafından Irak ve Afganistan'dan Suriye ve Gazze'ye ve Yemen'e kadar Ortadoğu ve Asya'daki çatışmalarda kullanıldı. Her örnekte GBU-39'lar ABD ya da müttefik ordularıyla savaşan güçleri başarıyla hedef aldı. Ancak uzmanların da belirttiği gibi durumda saldırgan bir güç için stratejik bir zaferle sonuçlanmadı ya da buna katkıda bulunmadı.Rusya GBU-39'lara Karşı nasıl savunma yapabilir?Yukarıda da belirtildiği gibi, süzülme bombalarının tasarım özellikleri ve çalışma prensibi bunların önlenmesini ve imha edilmesini zorlaştırmaktadır ancak uzmanlar bu imha işleminin imkansız olduğu anlamına gelmediğini vurgulamaktadırlarRusya'nın GLSDB konuşlandırmasına yanıtının ise şu şekilde olması beklenmektedir:
https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-basini-yeni-uzun-menzilli-glsdb-bombalari-carsamba-gunu-ukraynaya-teslim-edilebilir-1080209850.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058370_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_77ac46b29766eb2a22c34ea73b1dc114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, abd, boeing, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, himars, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
rusya, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, abd, boeing, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, himars, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı 'Küçük Çaplı Bomba' nedir?

17:06 31.01.2024 (güncellendi: 17:16 31.01.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONBeyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
Abone ol
Pentagon, Küçük Çaplı Bomba tasarımının karadan fırlatılan yeni bir modelini Ukrayna'daki gerçek savaş alanı koşullarında 'sahada test etmeyi' planlıyor. Bu silah nedir? Cephe bölgelerindeki Rus güçleri ve siviller için ne gibi tehlikeler yaratacaklar? Rusya bu tehlikelere ne gibi önemler alabilir? Detaylar, Sputnik'in haberinde.
Salı günü Politico'ya konuşan kaynaklar Ukrayna'nın bu hafta içinde ABD'nin yeni Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bombalarını (GLSDB) teslim almaya hazırlandığını söyledi.
Sevkiyat hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, teslimatın Kiev'e 'sahip olmadıkları daha derin bir vuruş kabiliyeti' kazandıracağını ve Ukrayna ordusunun 'uzun menzilli ateş cephaneliğini güçlendireceğini' belirtmişti. Yetkili, ABD ordusunun bile henüz cephaneliğinde bulunmayan bu silahların 'daha fazlasını yapmalarını sağlayacak fazladan bir ok' işlevi göreceğini de sözlerine eklemişti.

'Küçük Çaplı Bomba' nedir?

2000'li yılların ortalarında ABD'li havacılık ve savunma şirketi Boeing'in Entegre Savunma Sistemleri bölümü tarafından geliştirilen GBU-39 Küçük Çaplı Bomba, sığınaklar ve elektronik harp karıştırma ekipmanlarından hava alanlarına, yakıt depolarına, kışlalara ve birlik yoğunluğuna kadar bir dizi sabit yer hedefini hedef almak üzere tasarlandı.
130 kg'lık bir patlayıcı ile donatılan GBU-39, 93 kg'lık delici patlama başlığına da sahiptir ve bir metrelik çelik takviyeli betonu delebilir. Konfigürasyon ve modele bağlı olarak aktif radar güdüm, lazer güdüm, GPS ve ataletsel navigasyon kombinasyonu ile de yönlendirilebilen GBU-39, 75 ila 110 km arasında bir menzile sahiptir.
GBU-39 adından da anlaşılacağı gibi, roket motorlarının yardımı olmadan, önceden belirlenmiş bir istikamet boyunca düşük hızlarda hedefine doğru süzülerek giden bir silahtır. Sistemin nispeten düşük maliyeti (Kiev'in İngiltere'den aldığı ve Donbass'ı terör bombası olarak kullanmak için kullandığı Storm Shadows'un 3.2 milyon dolarına kıyasla parça başı 40 bin dolar kadar az), küçük radar izi ve kısa uçuş süresi ile birleştiğinde geleneksel hava savunmaları kullanılarak tespit edilmesini ve önlenmesini de zorlaştırmaktadır.

Küçük Çaplı Bomba'nın yerden fırlatılan türü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava savunma ve önleme uçaklarının sürekli tehdidi nedeniyle uçaklarını uçurmakta zorlanırken, ABD ve müttefikleri normalde havadan fırlatılan silahları yerden fırlatılan sistemlere dönüştürmek için önemli kaynaklar ayırmıştı.
Hava savunmasının yanı sıra, normalde havadan fırlatılan silahları karadan fırlatılacak hale getirme çabalarının bir diğer bileşeni de roket topçuluğu olmuştur. Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba da tam burada devreye girmektedir. Havadan fırlatılan füzenin aksine, modifiye edilmiş GBU-39, hedefine doğru itmek için M26 ve HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleri tarafından kullanılan M270 roket motorundan bir motorla donatılmıştır.
Boeing ve İsveçli savunma şirketi Saab tarafından 2010'ların ortalarında geliştirilen GLSDB'nin 145 km'ye kadar menzile sahip olduğu ve her birinin yaklaşık 100 bin dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilmektedir.
ABD ve müttefiklerinin son iki yıl içinde Ukrayna'ya onlarca MLRS topçu sistemi göndermiş olması nedeniyle, karadan fırlatılan yeni Küçük Çaplı Bombaların teslimatının Kiev'e anlık yeni bir uzun menzilli saldırı kabiliyeti sağlaması beklenmektedir.

Ukrayna kaç adet GLSDB alacak?

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonun Aralık ayında sona ermesi ve Pentagon'un Kiev'e yardım etmek için kendi azalan stoklarına başvurmak zorunda kalmasıyla birlikte, Ukrayna'nın karadan fırlatılan yeni GLSDB'lerden kaç tane alacağı henüz belli değil. Bu silahların 2.17 milyar dolarlık silah paketinin bir parçası olarak teslim edileceği bir yıl önce açıklandığında ABD medyası 2 adet fırlatıcı ve toplam 24 füzeden bahsetmişti.
Bu sayıların Kiev'in Rus hatlarının derinliklerine saldırılar düzenlemesi ya da Donbass'taki şehirlere veya diğer Rus sınır yerleşimlerine terör saldırıları düzenlemesi için yeterli olsa da ciddi bir stratejik etki yaratmak için yeterli olmadığı görüşü ağır basmaktadır.

Küçük Çaplı Bombalar nerelerde kullanıldı?

Ukrayna ordusununn GLSDB'nin ilk kullanıcı olması beklenirken, daha sonra Tayvan'ın da bunu takip etmesi beklenmektedir.
Orijinal Küçük Çaplı Bomba'nın, ABD ve müttefikleri tarafından Irak ve Afganistan'dan Suriye ve Gazze'ye ve Yemen'e kadar Ortadoğu ve Asya'daki çatışmalarda kullanıldı. Her örnekte GBU-39'lar ABD ya da müttefik ordularıyla savaşan güçleri başarıyla hedef aldı. Ancak uzmanların da belirttiği gibi durumda saldırgan bir güç için stratejik bir zaferle sonuçlanmadı ya da buna katkıda bulunmadı.

Rusya GBU-39'lara Karşı nasıl savunma yapabilir?

Yukarıda da belirtildiği gibi, süzülme bombalarının tasarım özellikleri ve çalışma prensibi bunların önlenmesini ve imha edilmesini zorlaştırmaktadır ancak uzmanlar bu imha işleminin imkansız olduğu anlamına gelmediğini vurgulamaktadırlar
Rusya'nın GLSDB konuşlandırmasına yanıtının ise şu şekilde olması beklenmektedir:
Topçu ve hassas füze saldırıları kullanarak HIMARS ve M270 ateş mevzilerini, mühimmat, ikmal ve onarım depolarını hedef alan operasyonlara devam etmek,
Silahların isabet oranını düşürmek için radyo-elektronik karıştırıcı ekipmanların konuşlandırılması,
Tor ve Buk füze sistemlerinden yakın uçaksavar silahlarına kadar cephe hattı boyunca uzanan yoğun konvansiyonel hava savunma sistemlerini kullanarak süzülen bombaları vurmak.
Russian servicemen fire a Giatsint-S self-propelled howitzer in Lugansk People's Republic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
Ukrayna krizi
ABD basını: Yeni uzun menzilli GLSDB bombaları Çarşamba günü Ukrayna'ya teslim edilebilir
Dün, 23:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала