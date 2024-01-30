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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-basini-yeni-uzun-menzilli-glsdb-bombalari-carsamba-gunu-ukraynaya-teslim-edilebilir-1080209850.html
ABD basını: Yeni uzun menzilli GLSDB bombaları Çarşamba günü Ukrayna'ya teslim edilebilir
ABD basını: Yeni uzun menzilli GLSDB bombaları Çarşamba günü Ukrayna'ya teslim edilebilir
Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico, geçen yıl açıklanan teslimatlar kapsamında ABD’nin yeni uzun menzilli yüksek hassasiyetli GLSDB... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T23:49+0300
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Gazetenin adlarını açıklamadığı 4 kaynağına dayandırdığı haberine göre, geçen yıl açıklanan teslimatlar kapsamında ABD üretimi GLSDB (Satıhtan Ateşlenen Küçük Çaplı Roket Bombası, Ground-Launched Small Diameter Bomb) bombalarının yarın Ukrayna'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.Haberde, “Pentagon, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ve Çarşamba günü savaş alanına ulaşması beklenen yeni uzun menzilli yüksek hassasiyetli bombayı başarıyla test etti” ifadelerine yer verildi.GLSDB bombasının Boeing ve Saab şirketleri tarafından uçak bombasına füze motoru takılarak geliştirilerek çok namlulu roketatar sistemleri tarafından ateşlenebilecek duruma getirildiğine dikkat çekilen haberde, Saab şirketinin bu mühimmatın menzilinin 150 kilometreyi aşabileceğini savunduğu ifade edildi.GLSDB mühimmatının askeri yardım paketlerinden birine dahil edileceği geçen şubat ayında duyurulmuştu.ABD yönetimi ise Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html
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ABD basını: Yeni uzun menzilli GLSDB bombaları Çarşamba günü Ukrayna'ya teslim edilebilir

23:49 30.01.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinRussian servicemen fire a Giatsint-S self-propelled howitzer in Lugansk People's Republic
Russian servicemen fire a Giatsint-S self-propelled howitzer in Lugansk People's Republic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico, geçen yıl açıklanan teslimatlar kapsamında ABD’nin yeni uzun menzilli yüksek hassasiyetli GLSDB bombalarının Çarşamba günü Ukrayna’ya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Gazetenin adlarını açıklamadığı 4 kaynağına dayandırdığı haberine göre, geçen yıl açıklanan teslimatlar kapsamında ABD üretimi GLSDB (Satıhtan Ateşlenen Küçük Çaplı Roket Bombası, Ground-Launched Small Diameter Bomb) bombalarının yarın Ukrayna'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Haberde, “Pentagon, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ve Çarşamba günü savaş alanına ulaşması beklenen yeni uzun menzilli yüksek hassasiyetli bombayı başarıyla test etti” ifadelerine yer verildi.
GLSDB bombasının Boeing ve Saab şirketleri tarafından uçak bombasına füze motoru takılarak geliştirilerek çok namlulu roketatar sistemleri tarafından ateşlenebilecek duruma getirildiğine dikkat çekilen haberde, Saab şirketinin bu mühimmatın menzilinin 150 kilometreyi aşabileceğini savunduğu ifade edildi.
GLSDB mühimmatının askeri yardım paketlerinden birine dahil edileceği geçen şubat ayında duyurulmuştu.
ABD yönetimi ise Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.
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