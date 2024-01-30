https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Rus birliklerinin ilerleyişi sürüyor

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Rus birliklerinin ilerleyişi sürüyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov, Rus birliklerinin ilerleyişini kabul etti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T23:15+0300

2024-01-30T23:15+0300

2024-01-30T23:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

istihbarat

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Rada televizyonuna verdiği demeçte Rus birliklerinin Avdeyevka da dahil olmak üzere belli bölgelerde ilerlediğini söyledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunmada olduğunu belirten Budanov, “Maalesef, Rus birliklerinin sahada belli bir ilerleyişinin olduğunu söyleyebiliriz. Avdeyevka yakınlarında da dahil” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürülen Avdeyevka kasabası Donetsk'in kuzeyinde yer alıyor. Donetsk üzerinde ‘tam ateş kontrolü’ sağlanması açısından Avdeyevka oldukça önemli bir bölge olarak kabul ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askerlerinin-ukrayna-ordusunun-onemli-bir-mevzii-icin-verdikleri-mucadele-boyle-goruntulendi-1080199642.html

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