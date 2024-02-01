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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-kieve-tedarik-edilen-yuksek-hassasiyetli-bombalar-cephe-yolunda-1080249465.html
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kiev’e tedarik edilen yüksek hassasiyetli bombalar cephe yolunda
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kiev’e tedarik edilen yüksek hassasiyetli bombalar cephe yolunda
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, yüksek hassasiyetli GLSDB füzelerinin Ukrayna’ya doğru yola çıktığını duyurdu. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T01:43+0300
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte ABD'den Ukrayna'ya tedarik edilen yüksek hassasiyetli GLSDB füzelerinin yolda olduğunu söyledi.Nuland, “Küçük çaplı bombalar cephe yolunda” dedi.Salı günü Politico'ya konuşan kaynaklar Ukrayna'nın bu hafta içinde ABD'nin yeni Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bombalarını (GLSDB) teslim almaya hazırlandığını söylemişti.Sevkiyat hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, teslimatın Kiev'e 'sahip olmadıkları daha derin bir vuruş kabiliyeti' kazandıracağını ve Ukrayna ordusunun 'uzun menzilli ateş cephaneliğini güçlendireceğini' belirtmişti.Yetkili, ABD ordusunun bile henüz cephaneliğinde bulunmayan bu silahların 'daha fazlasını yapmalarını sağlayacak fazladan bir ok' işlevi göreceğini de sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html
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victoria nuland, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kiev’e tedarik edilen yüksek hassasiyetli bombalar cephe yolunda

01:43 01.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Victoria Nuland
 Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, yüksek hassasiyetli GLSDB füzelerinin Ukrayna’ya doğru yola çıktığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte ABD'den Ukrayna'ya tedarik edilen yüksek hassasiyetli GLSDB füzelerinin yolda olduğunu söyledi.
Nuland, “Küçük çaplı bombalar cephe yolunda” dedi.
Salı günü Politico'ya konuşan kaynaklar Ukrayna'nın bu hafta içinde ABD'nin yeni Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bombalarını (GLSDB) teslim almaya hazırlandığını söylemişti.
Sevkiyat hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, teslimatın Kiev'e 'sahip olmadıkları daha derin bir vuruş kabiliyeti' kazandıracağını ve Ukrayna ordusunun 'uzun menzilli ateş cephaneliğini güçlendireceğini' belirtmişti.
Yetkili, ABD ordusunun bile henüz cephaneliğinde bulunmayan bu silahların 'daha fazlasını yapmalarını sağlayacak fazladan bir ok' işlevi göreceğini de sözlerine eklemişti.
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz
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