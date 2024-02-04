https://sputniknews.com.tr/20240204/irandan-abd-ve-ingilterenin-yemene-yonelik-saldirilarina-tepki-1080368648.html
İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki
İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki
İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T13:48+0300
2024-02-04T13:48+0300
2024-02-04T13:48+0300
israil- filistin çatışması
dünya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
iran
nasır kenani
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” belirtti.Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ve-ingiltere-yemen-saldirilarini-surduruyor-1080358905.html
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dünya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, iran, nasır kenani, ortadoğu
dünya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, iran, nasır kenani, ortadoğu
İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki
İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.
Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini
” belirtti.
Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.
İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.