https://sputniknews.com.tr/20240204/irandan-abd-ve-ingilterenin-yemene-yonelik-saldirilarina-tepki-1080368648.html

İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T13:48+0300

2024-02-04T13:48+0300

2024-02-04T13:48+0300

israil- filistin çatışması

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israil

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abd ulusal güvenlik konseyi

iran

nasır kenani

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” belirtti.Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ve-ingiltere-yemen-saldirilarini-surduruyor-1080358905.html

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