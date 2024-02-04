İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
09:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
11:29
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
18:39
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
21:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
22:14
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
22:33
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
22:42
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240204/irandan-abd-ve-ingilterenin-yemene-yonelik-saldirilarina-tepki-1080368648.html
İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki
İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki
İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T13:48+0300
2024-02-04T13:48+0300
israil- filistin çatışması
dünya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
iran
nasır kenani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0a/1064403696_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6c4fcfcacafc942bfd9a02d6d56df348.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” belirtti.Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ve-ingiltere-yemen-saldirilarini-surduruyor-1080358905.html
israil
gazze
gazze şeridi
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0a/1064403696_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2fef9a186cb127a4d7449fb86d724a3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, iran, nasır kenani, ortadoğu
dünya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, iran, nasır kenani, ortadoğu

İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

13:48 04.02.2024
© İHAİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
© İHA
Abone ol
İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.
Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” belirtti.
Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.
İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.
ABD ordusu donanma Kızıldeniz'de - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
DÜNYA
ABD ve İngiltere, Yemen saldırılarını sürdürüyor
09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала