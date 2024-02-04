https://sputniknews.com.tr/20240204/abd-ve-ingiltere-yemen-saldirilarini-surduruyor-1080358905.html

ABD ve İngiltere, Yemen saldırılarını sürdürüyor

ABD ve İngiltere, Yemen saldırılarını sürdürüyor

Birçok savaş gemisini Kızıldeniz'e yönlendiren ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de Husilere ait 13 lokasyonda bulunan 36 hedefe yönelik ortak saldırı düzenlediği... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T09:01+0300

2024-02-04T09:01+0300

2024-02-04T09:01+0300

dünya

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kızıldeniz

abd

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd ordusu

israil-filistin

gazze şeridi

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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilerin hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığı belirtildi.Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu.CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Kızıldeniz'deki son durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-son-24-saat-icinde-husilere-ait-12-iha-imha-edildi-1080351618.html

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ortadoğu, husiler, kızıldeniz, abd, ingiltere, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd ordusu, israil-filistin, gazze şeridi