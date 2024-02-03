https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-son-24-saat-icinde-husilere-ait-12-iha-imha-edildi-1080351618.html

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Son 24 saat içinde Husilere ait 12 İHA imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Son 24 saat içinde Husilere ait 12 İHA imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait 12 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:36+0300

2024-02-03T17:36+0300

2024-02-03T17:36+0300

dünya

abd

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

husiler

ensarullah

husiler hareketi

yemen

kızıldeniz

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d3e84fdbfc03e3257ffcd2bfec702b.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de Husiler ait olduğunu belirttiği 12 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Yapılan açıklama, "Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümleleri ile tamamlandı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-bati-ulkeleri-yemende-gerilim-tirmandirma-hazirligini-yapiyor-1080319242.html

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, ensarullah, husiler hareketi, yemen, kızıldeniz, iha, insansız hava aracı (iha)