https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-son-24-saat-icinde-husilere-ait-12-iha-imha-edildi-1080351618.html
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Son 24 saat içinde Husilere ait 12 İHA imha edildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Son 24 saat içinde Husilere ait 12 İHA imha edildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait 12 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T17:36+0300
2024-02-03T17:36+0300
2024-02-03T17:36+0300
dünya
abd
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
husiler
ensarullah
husiler hareketi
yemen
kızıldeniz
iha
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de Husiler ait olduğunu belirttiği 12 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Yapılan açıklama, "Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümleleri ile tamamlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-bati-ulkeleri-yemende-gerilim-tirmandirma-hazirligini-yapiyor-1080319242.html
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abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, ensarullah, husiler hareketi, yemen, kızıldeniz, iha, insansız hava aracı (iha)
abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, ensarullah, husiler hareketi, yemen, kızıldeniz, iha, insansız hava aracı (iha)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Son 24 saat içinde Husilere ait 12 İHA imha edildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait 12 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de Husiler ait olduğunu belirttiği 12 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
ABD kuvvetleri İHA'ları Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş, bölgedeki ticari gemiler ile ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduklarını belirlemiştir. Bunun üzerine ABD kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında İHA'ları vurarak imha etmiştir.
Yapılan açıklama, "Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümleleri ile tamamlandı.