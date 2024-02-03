https://sputniknews.com.tr/20240203/irakli-gruplar-suriyedeki-abd-ussune-saldirdi-1080352222.html
Iraklı gruplar Suriye'deki ABD üssüne saldırdı
Iraklı gruplar Suriye'deki ABD üssüne saldırdı
Iraklı gruplar Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir ABD üssünü insansız hava aracıyla vurduklarını açıkladı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T18:02+0300
2024-02-03T18:02+0300
2024-02-03T18:02+0300
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israil
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Irak İslami Direniş Örgütü'ne bağlı silahlı Şii gruplar Telegram kanallarından yaptıkları açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bulunan Harab Cebir üssüne insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlediklerini duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada "İslami Direniş düşman kalelerini yok etmeye devam ettiğini teyit etmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-abdnin-hava-saldirilarinda-olenler-icin-ulke-capinda-yas-ilan-etti-1080351464.html
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irak islami direnişi, irak, suriye, abd, abd üssü, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
irak islami direnişi, irak, suriye, abd, abd üssü, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Iraklı gruplar Suriye'deki ABD üssüne saldırdı
Iraklı gruplar Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir ABD üssünü insansız hava aracıyla vurduklarını açıkladı.
Irak İslami Direniş Örgütü'ne bağlı silahlı Şii gruplar Telegram kanallarından yaptıkları açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bulunan Harab Cebir üssüne insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Irak ve bölgedeki ABD işgal güçlerine direnen ve Siyonist varlığın Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı gerçekleştirdiği katliama karşılık olarak, Irak'taki 'İslami Direniş' birlikleri 3 Şubat Cumartesi günü işgalcilerin Suriye'deki ABD üssüne insansız hava aracıyla saldırdı.
Açıklamada "İslami Direniş düşman kalelerini yok etmeye devam ettiğini teyit etmektedir" denildi.