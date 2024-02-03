https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-abdnin-hava-saldirilarinda-olenler-icin-ulke-capinda-yas-ilan-etti-1080351464.html
Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti
Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti
Başbakan Sudani'nin yayımladığı kararnamede tüm devlet dairelerinde ve kurumlarında yas ilan edildi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T17:21+0300
2024-02-03T17:21+0300
2024-02-03T17:21+0300
dünya
irak
muhammed şiya es-sudani
abd hava kuvvetleri
abd
saldırı
el kaim
anbar
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Muhammed Şiya es-Sudani tarafından yayımlanan kararname Irak, ABD Hava Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerine düzenlenen gece saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin anısına ülke çapında yas ilan etti.Kararnamede 'Bugün, 3 Şubat'ta, Anbar vilayetindeki sınır kasabası El Kaim yakınlarında ABD bombardımanının kurbanı olan asker ve sivillerin anısına tüm devlet kurum ve kuruluşlarında ulusal yas ilan edildiği' belirtildi.Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html
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irak, muhammed şiya es-sudani , abd hava kuvvetleri, abd, saldırı, el kaim, anbar
irak, muhammed şiya es-sudani , abd hava kuvvetleri, abd, saldırı, el kaim, anbar
Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti
Başbakan Sudani'nin yayımladığı kararnamede tüm devlet dairelerinde ve kurumlarında yas ilan edildi.
Muhammed Şiya es-Sudani tarafından yayımlanan kararname Irak, ABD Hava Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerine düzenlenen gece saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin anısına ülke çapında yas ilan etti.
Kararnamede 'Bugün, 3 Şubat'ta, Anbar vilayetindeki sınır kasabası El Kaim yakınlarında ABD bombardımanının kurbanı olan asker ve sivillerin anısına tüm devlet kurum ve kuruluşlarında ulusal yas ilan edildiği' belirtildi.
Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını açıklamıştı.