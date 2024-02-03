https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-abdnin-hava-saldirilarinda-olenler-icin-ulke-capinda-yas-ilan-etti-1080351464.html

Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti

Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti

Başbakan Sudani'nin yayımladığı kararnamede tüm devlet dairelerinde ve kurumlarında yas ilan edildi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:21+0300

2024-02-03T17:21+0300

2024-02-03T17:21+0300

dünya

irak

muhammed şiya es-sudani

abd hava kuvvetleri

abd

saldırı

el kaim

anbar

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Muhammed Şiya es-Sudani tarafından yayımlanan kararname Irak, ABD Hava Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerine düzenlenen gece saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin anısına ülke çapında yas ilan etti.Kararnamede 'Bugün, 3 Şubat'ta, Anbar vilayetindeki sınır kasabası El Kaim yakınlarında ABD bombardımanının kurbanı olan asker ve sivillerin anısına tüm devlet kurum ve kuruluşlarında ulusal yas ilan edildiği' belirtildi.Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html

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irak, muhammed şiya es-sudani , abd hava kuvvetleri, abd, saldırı, el kaim, anbar