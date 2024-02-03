https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html

Rus Dışişleri: İngiltere, ABD'nin Suriye ve Irak saldırılarına verdiği desteğin hesabını verecek

Rus Dışişleri: İngiltere, ABD'nin Suriye ve Irak saldırılarına verdiği desteğin hesabını verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Suriye ve Irak'a yönelik ABD saldırılarına verdiği desteğin hesabını vermek zorunda kalacağını... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T15:56+0300

2024-02-03T15:56+0300

2024-02-03T15:57+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ingiltere

abd

suriye

irak

iran

bm güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6212605f2a66f177f8718d112db3a99e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarına katılması bir koalisyon yanılsaması yaratmamalı, Londra Washington'a verdiği 'gayretli desteğin' hesabını henüz vermedi.Zaharova, "Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ABD saldırılarına itaatkâr bir şekilde katılması kimseye bir tür "'uluslararası koalisyon' yanılsaması vermemelidir. Londra, Washington'daki üstlerinin tamamen provokatif eylemlerini destekleme konusundaki gayretinin hesabını henüz vermedi" dedi.'ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırıları çatışmayı daha da alevlendirmek için yapıldı'Zaharova açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırıları Ortadoğu'daki çatışmaları daha da alevlendirmeyi amaçladığının altını çizdi.Diplomat, "Hava saldırılarının özellikle çatışmayı daha da alevlendirmek için tasarlandığı açıktır. ABD, Irak ve Suriye'de İran yanlısı olduğu iddia edilen grupların tesislerine neredeyse hiç duraksamadan saldırarak bölgenin en büyük ülkelerini kasıtlı olarak çatışmaya sürüklemeye çalışıyor" dedi.'ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının BM Güvenlik Konseyi'nde acilen ele alınmasını istiyoruz'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Irak ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'daki durumun BM Güvenlik Konseyi'nde acilen ele alınmasını istediklerini açıkladı.Zaharova, "Egemen devletlere yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığının yeni eylemini şiddetle kınıyoruz. Ortaya çıkan durumun BM Güvenlik Konseyi tarafından acilen ele alınmasını talep ediyoruz" dedi.Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'daki durumun BM Güvenlik Konseyi'nde acilen ele alınmasını istediği açıklamasında Zaharova, "Egemen devletlere yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığının bu yeni bariz eylemini şiddetle kınıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-isvicre-adil-arabulucu-potansiyelini-yitirdi-1080347897.html

rusya

ingiltere

suriye

irak

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ingiltere, abd, suriye, irak, iran, bm güvenlik konseyi