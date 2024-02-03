https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız

Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:58+0300

2024-02-03T16:58+0300

2024-02-03T17:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hatay

deprem

konut

toplu konut

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Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada sözlerine "Sevgili kardeşlerim, zamanla yarışmak üzere önce şöyle butona basalım, Hak sahiplerini inşallah belirlemeye başlayalım. Şimdi sürekli olarak gördüğünüz gibi burada isimler devam edecek. Biz de zaman kaybetmeden konuşmaya başlayalım" ifadeleriyle başladı."Hayırlı olsun. Sevgili Hataylılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraşlı depremlerde kaybettiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir" diyen Erdoğan "İnsanlık tarihinin en kadim yerleşimlerinden Hatay'ın yaşadığı yıkım çok büyüktü" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün, 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz" açıklamasında bulundu. "Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz" diyen Erdoğan "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konutların teslimiyle ilgili şunları söyledi:Erdoğan sözlerinin sonlarına doğru "Hedeflerimize doğru yürürken deprem, terör, ekonomik tuzaklar başta önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız" açıklamasında da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240203/erdogan-kabinesiyle-birlikte-alev-alatlinin-cenaze-torende-ablalarin-ablasiniugurluyoruz-1080346509.html

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recep tayyip erdoğan, hatay, deprem, konut, toplu konut