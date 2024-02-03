https://sputniknews.com.tr/20240203/erdogan-kabinesiyle-birlikte-alev-alatlinin-cenaze-torende-ablalarin-ablasiniugurluyoruz-1080346509.html
Erdoğan, kabinesiyle birlikte Alev Alatlı'nın cenaze töreninde: 'Ablaların ablasını uğurluyoruz'
Erdoğan, kabinesiyle birlikte Alev Alatlı'nın cenaze töreninde: 'Ablaların ablasını uğurluyoruz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T14:46+0300
2024-02-03T14:46+0300
2024-02-03T14:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
alev alatlı
cenaze
cenaze töreni
ölüm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineden birçok isimle birlikte hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Alatlı'nın ölüm haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bakan Koca açıklamada "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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recep tayyip erdoğan, alev alatlı, cenaze, cenaze töreni, ölüm
recep tayyip erdoğan, alev alatlı, cenaze, cenaze töreni, ölüm
Erdoğan, kabinesiyle birlikte Alev Alatlı'nın cenaze töreninde: 'Ablaların ablasını uğurluyoruz'
14:46 03.02.2024 (güncellendi: 14:54 03.02.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineden birçok isimle birlikte hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Muhabbetinde hep şunu söylerdi. 'Anneciğim ve ablacığım' derdi. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamızdı. Birçok güzelliğe sahip bir abla ve anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin Gerçekten 'Toprak Ana' olmayı bize sürekli ifade ederdi. Toprağı bol olsun."
Alatlı'nın ölüm haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bakan Koca açıklamada "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.