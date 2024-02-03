ABD, Suriye'ye saldırılar düzenledi

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Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
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ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
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Türkiye neyi takip etti?
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Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
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Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
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Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
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Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
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Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
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Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
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2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
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Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
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Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
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Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
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Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
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Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
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Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
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Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
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Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
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Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
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Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
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Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
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Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
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Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
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Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
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Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
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Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
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Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
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Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
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Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
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Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
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Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
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Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
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Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
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WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
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ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
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ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
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Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
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ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi