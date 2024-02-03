https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-suriyeye-saldirilar-duzenledi-1080334235.html

ABD, Suriye'ye saldırılar düzenledi

ABD, Suriye'ye saldırılar düzenledi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesine ABD tarafından hava saldırıları düzenlendi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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ABC televizyonunun ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, Suriye'ye saldırılar düzenlemeye başladı.Sky News Arapça'da yer alan habere göre Suriye'nin doğusunda 8 milis üssüne düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Suriye basını ise, Deyrizor'un El Mayadin bölgesine düzenlenen hava saldırılarında Suriye Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri grup üyesi 3 kişi öldürüldü.Al Hadath televizyonu, Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan İran yanlısı oluşumların mevzilerine savaş uçaklarıyla üç dalga saldırı düzenlendiğini aktardı.Katar merkezli Aljazeera televziyonunun aktardığıan göre, Suriye'de 6 Devrim Muhafızları danışmanı, 2 İranlı gazeteci ve 4 İran vatandaşı öldürüldü

https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html

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