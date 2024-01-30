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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Türkiye'ye gelmişti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:53+0300
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ABD Stratejik Mekanizması kapsamında gerçekleşen bu ziyarette Nuland, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü.Bu ziyaret esnasında Nuland, CNN Türk'e röportaj verdi. Söz konusu röportaj da Nuland Suriye meselesi, İsrail-Filistin çatışması, F-16'ların Türkiye'ye tedariki gibi pek çok konuda soruya yanıt verdi.'Suriye'den çekilmeyeceğiz'Medyaya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Biden yönetiminin Suriye’den çekilme planı var mı?" sorusuna Nuland, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirdi.İstanbul’daki kilisede saldırısına ilişkin başsağlığı dileyen Nuland, bu saldırıya atıfta da bulunarak IŞİD hala pek çok yerde aktif olduğunu sözlerine ekledi.IŞİD ile nerede olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini ve Türkiye ile bu alanda mücadelede güçlü ortaklar olduklarını belirten Nuland, "Bu mücadelenin nasıl yürütüleceği konusunda her zaman aynı fikirde olmasak da iş birliğimizi güçlendirmek her zamankinden daha önemli. Bu dün İstanbul'da da görüldü. Bu nedenle birbirimize ihtiyacımız var. Konuştuğumuz konulardan biri de terörle mücadelede iş birliğini yeniden güçlendirmek ve Suriye’de nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda diyalog kurmaktı zira iki tarafın da orada özellikle terörle mücadele konusunda önemli çıkarları var" dedi.'S-400 meselesini halletmeliyiz'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili konuda da birtakım açıklamalarda bulunan Nuland, "Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır" dedi.'Tüm yaşananlar Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı vahşi saldırı ile başladı'ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, "Geçmişte bölgede barış için arabuluculuk yapmış bir ülke olarak neden İsrail’in Gazze’deki katliamını durdurmuyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu açıklamalara yer verdi:Nuland verdiği röportajda ayrıca Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin çok 'ABD'nin güvenliği' için çok öenmli olduğunu da sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland İsveç'in NATO'ya katılması ile ilgili soruya verdiği yanıtta Atlantik Paktı'nın güçlendiğini öne sürdü.İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının hemen ardından burada bulunmamın bir tesadüf olmadığını belirten Nuland, "Türkiye’nin İsveç’e ‘evet’ diyerek bize katılmasını da büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bildiğin üzere bunun yaşanmasını beklerken bir süre duraklama demeyeyim ama ilişkilerimizde en baskın konu bu oldu. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Blinken’ın benden yapmamı istediği şeylerden biri de ilişkimizin geri kalan kısmını yeniden canlandırmak ve temmuz ayında Washington’da yapılacak NATO zirvesine hazırlanmak da dahil olmak üzere 2024 yılında yapmamız gereken şeyler hakkında konuşmaya geri dönmekti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240128/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-ile-gorustu-1080126451.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, victoria nuland, hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, burak akçapar, akif çağatay kılıç, f-16, f-35, s-400, suriye, israil, israil-filistin, filistin, işid, daeş

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz

11:53 30.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Victoria Nuland
 Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Türkiye'ye gelmişti.
ABD Stratejik Mekanizması kapsamında gerçekleşen bu ziyarette Nuland, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü.
Bu ziyaret esnasında Nuland, CNN Türk'e röportaj verdi. Söz konusu röportaj da Nuland Suriye meselesi, İsrail-Filistin çatışması, F-16'ların Türkiye'ye tedariki gibi pek çok konuda soruya yanıt verdi.

'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

Medyaya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Biden yönetiminin Suriye’den çekilme planı var mı?" sorusuna Nuland, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirdi.
İstanbul’daki kilisede saldırısına ilişkin başsağlığı dileyen Nuland, bu saldırıya atıfta da bulunarak IŞİD hala pek çok yerde aktif olduğunu sözlerine ekledi.
IŞİD ile nerede olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini ve Türkiye ile bu alanda mücadelede güçlü ortaklar olduklarını belirten Nuland, "Bu mücadelenin nasıl yürütüleceği konusunda her zaman aynı fikirde olmasak da iş birliğimizi güçlendirmek her zamankinden daha önemli. Bu dün İstanbul'da da görüldü. Bu nedenle birbirimize ihtiyacımız var. Konuştuğumuz konulardan biri de terörle mücadelede iş birliğini yeniden güçlendirmek ve Suriye’de nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda diyalog kurmaktı zira iki tarafın da orada özellikle terörle mücadele konusunda önemli çıkarları var" dedi.

'S-400 meselesini halletmeliyiz'

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili konuda da birtakım açıklamalarda bulunan Nuland, "Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır" dedi.

'Tüm yaşananlar Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı vahşi saldırı ile başladı'

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, "Geçmişte bölgede barış için arabuluculuk yapmış bir ülke olarak neden İsrail’in Gazze’deki katliamını durdurmuyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu açıklamalara yer verdi:
Bu Hamas’ın İsrail topraklarında İsrail’e yaptığı vahşi bir saldırıyla başladı. İsrail de tabii ki karşılık verdi. Şimdi masum sivilleri büyük bir tehlike altına sokan bir durum var. İnsani yardımın Gazze’ye girebilmesini sağlamak için İsraillilerle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böylece insanlar olabildiğince korunabilsin. Ancak şu anda en önemli olan şey Hamas ve İsrail arasında bir rehine anlaşması imzalanması için son günlerde yürüttüğümüz çalışmalara devam edebilmek. Bu sayede çatışmalarda önemli bir duraklama yaşanabilir. Bu da daha fazla insani yardım sağlanmasına olanak sağlayıp ileriye dönük bir yol hakkında diyaloğa olanak sağlayabilir. Bu çok çok önemli ve şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz.
Nuland verdiği röportajda ayrıca Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin çok 'ABD'nin güvenliği' için çok öenmli olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland İsveç'in NATO'ya katılması ile ilgili soruya verdiği yanıtta Atlantik Paktı'nın güçlendiğini öne sürdü.
İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının hemen ardından burada bulunmamın bir tesadüf olmadığını belirten Nuland, "Türkiye’nin İsveç’e ‘evet’ diyerek bize katılmasını da büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bildiğin üzere bunun yaşanmasını beklerken bir süre duraklama demeyeyim ama ilişkilerimizde en baskın konu bu oldu. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Blinken’ın benden yapmamı istediği şeylerden biri de ilişkimizin geri kalan kısmını yeniden canlandırmak ve temmuz ayında Washington’da yapılacak NATO zirvesine hazırlanmak da dahil olmak üzere 2024 yılında yapmamız gereken şeyler hakkında konuşmaya geri dönmekti" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
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