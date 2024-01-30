https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Türkiye'ye gelmişti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:53+0300

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türkiye dışişleri bakanlığı

burak akçapar

akif çağatay kılıç

f-16

f-35

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ABD Stratejik Mekanizması kapsamında gerçekleşen bu ziyarette Nuland, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü.Bu ziyaret esnasında Nuland, CNN Türk'e röportaj verdi. Söz konusu röportaj da Nuland Suriye meselesi, İsrail-Filistin çatışması, F-16'ların Türkiye'ye tedariki gibi pek çok konuda soruya yanıt verdi.'Suriye'den çekilmeyeceğiz'Medyaya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Biden yönetiminin Suriye’den çekilme planı var mı?" sorusuna Nuland, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirdi.İstanbul’daki kilisede saldırısına ilişkin başsağlığı dileyen Nuland, bu saldırıya atıfta da bulunarak IŞİD hala pek çok yerde aktif olduğunu sözlerine ekledi.IŞİD ile nerede olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini ve Türkiye ile bu alanda mücadelede güçlü ortaklar olduklarını belirten Nuland, "Bu mücadelenin nasıl yürütüleceği konusunda her zaman aynı fikirde olmasak da iş birliğimizi güçlendirmek her zamankinden daha önemli. Bu dün İstanbul'da da görüldü. Bu nedenle birbirimize ihtiyacımız var. Konuştuğumuz konulardan biri de terörle mücadelede iş birliğini yeniden güçlendirmek ve Suriye’de nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda diyalog kurmaktı zira iki tarafın da orada özellikle terörle mücadele konusunda önemli çıkarları var" dedi.'S-400 meselesini halletmeliyiz'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili konuda da birtakım açıklamalarda bulunan Nuland, "Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır" dedi.'Tüm yaşananlar Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı vahşi saldırı ile başladı'ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, "Geçmişte bölgede barış için arabuluculuk yapmış bir ülke olarak neden İsrail’in Gazze’deki katliamını durdurmuyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu açıklamalara yer verdi:Nuland verdiği röportajda ayrıca Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin çok 'ABD'nin güvenliği' için çok öenmli olduğunu da sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland İsveç'in NATO'ya katılması ile ilgili soruya verdiği yanıtta Atlantik Paktı'nın güçlendiğini öne sürdü.İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının hemen ardından burada bulunmamın bir tesadüf olmadığını belirten Nuland, "Türkiye’nin İsveç’e ‘evet’ diyerek bize katılmasını da büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bildiğin üzere bunun yaşanmasını beklerken bir süre duraklama demeyeyim ama ilişkilerimizde en baskın konu bu oldu. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Blinken’ın benden yapmamı istediği şeylerden biri de ilişkimizin geri kalan kısmını yeniden canlandırmak ve temmuz ayında Washington’da yapılacak NATO zirvesine hazırlanmak da dahil olmak üzere 2024 yılında yapmamız gereken şeyler hakkında konuşmaya geri dönmekti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240128/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-ile-gorustu-1080126451.html

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