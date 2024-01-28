https://sputniknews.com.tr/20240128/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-ile-gorustu-1080126451.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T17:16+0300

2024-01-28T17:16+0300

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türkiye

hakan fidan

victoria nuland

abd

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html

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