https://sputniknews.com.tr/20240128/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-ile-gorustu-1080126451.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T17:16+0300
2024-01-28T17:16+0300
2024-01-28T17:16+0300
türkiye
hakan fidan
victoria nuland
abd
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html
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hakan fidan, victoria nuland, abd
hakan fidan, victoria nuland, abd
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.