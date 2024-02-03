https://sputniknews.com.tr/20240203/7-ilde-operasyon-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-isid-uyesi-34-supheli-yakalandi-1080342683.html
7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı
7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı
7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T12:59+0300
2024-02-03T12:59+0300
2024-02-03T13:00+0300
türkiye
işid
operasyon
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35' operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-17-kisi-yakalandi-1080339276.html
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işid, operasyon, ali yerlikaya
işid, operasyon, ali yerlikaya
7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı
12:59 03.02.2024 (güncellendi: 13:00 03.02.2024)
7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35' operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi.