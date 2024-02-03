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7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı
7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı
7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35' operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi.
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7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı

12:59 03.02.2024 (güncellendi: 13:00 03.02.2024)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
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7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35' operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi.
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