https://sputniknews.com.tr/20240203/7-ilde-operasyon-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-isid-uyesi-34-supheli-yakalandi-1080342683.html

7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı

7 ilde operasyon: İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı IŞİD üyesi 34 şüpheli yakalandı

7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T12:59+0300

2024-02-03T12:59+0300

2024-02-03T13:00+0300

türkiye

işid

operasyon

ali yerlikaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076741144_0:9:591:341_1920x0_80_0_0_3153c05d2499327f1010a8372f95dfad.png

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35' operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-17-kisi-yakalandi-1080339276.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işid, operasyon, ali yerlikaya