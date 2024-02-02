https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-icin-yeni-rota-kimlerle-askeri-iliskilere-sahip-olabilecegimizi-anlamamiz-gerekiyor-1080297198.html
Paşinyan için yeni rota: 'Kimlerle askeri ilişkilere sahip olabileceğimizi anlamamız gerekiyor'
Paşinyan için yeni rota: 'Kimlerle askeri ilişkilere sahip olabileceğimizi anlamamız gerekiyor'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduyu hangi ülkenin yardımıyla reforme etme konusunda farklı seçenekler aradıklarını belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:17+0300
2024-02-02T10:17+0300
2024-02-02T10:17+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077455877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa24ba60b9702fe3f71a47c1d6d85bb.jpg
Ermenistan lideri Paşinyan, ordu reformuyla ilgili bir soru üzerine, “Hangi ülkelerle gerçekten de askeri teknik ve savunma ilişkileri kurabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Eskiden bu basit bir görevdi, çünkü böyle bir sorun yoktu ve konsept oluşturma konusunda zorluklar da yoktu. Eskiden savunma alanındaki ilişkilerimizin yüzde 95-97’si Rusya’ylaydı. Şimdi artık objektif ve sübjektif sebeplerden bu mümkün değil” dedi.Ermenistan’ın bu konsept kapsamında, Hindistan, İran, Gürcistan ve ABD ile nasıl ilişkilere sahip olacağını anlaması gerektiğini dile getiren Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Paşinyan, konsept üzerindeki çalışmaların bu yıl içinde bitebileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-basbakani-pasinyan-toprak-talebinde-bulunmayagina-dair-azerbaycandan-garanti-bekliyoruz-1079852071.html
ermenistan
azerbaycan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077455877_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea0cc8c3f63ffbf79ebd8157a3abc69d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, rusya, türkiye
ermenistan, azerbaycan, rusya, türkiye
Paşinyan için yeni rota: 'Kimlerle askeri ilişkilere sahip olabileceğimizi anlamamız gerekiyor'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduyu hangi ülkenin yardımıyla reforme etme konusunda farklı seçenekler aradıklarını belirtti.
Ermenistan lideri Paşinyan, ordu reformuyla ilgili bir soru üzerine, “Hangi ülkelerle gerçekten de askeri teknik ve savunma ilişkileri kurabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Eskiden bu basit bir görevdi, çünkü böyle bir sorun yoktu ve konsept oluşturma konusunda zorluklar da yoktu. Eskiden savunma alanındaki ilişkilerimizin yüzde 95-97’si Rusya’ylaydı. Şimdi artık objektif ve sübjektif sebeplerden bu mümkün değil” dedi.
Ermenistan’ın bu konsept kapsamında, Hindistan, İran, Gürcistan ve ABD ile nasıl ilişkilere sahip olacağını anlaması gerektiğini dile getiren Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya ile güvenlik ilişkimiz değişecek mi değişmeyecek mi, nasıl değişecek? Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olarak kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Fransa ile nasıl bir ilişki kuruyoruz? Mesele şu ki, konseptin kendisi artık bir bildirge olarak açıklandı ve bizim öyle bir konsept formüle etmemiz gerekiyor ki, uygulanması için en azından anlaşmalarımız olsun.”
Paşinyan, konsept üzerindeki çalışmaların bu yıl içinde bitebileceğini de sözlerine ekledi.