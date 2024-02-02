https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-icin-yeni-rota-kimlerle-askeri-iliskilere-sahip-olabilecegimizi-anlamamiz-gerekiyor-1080297198.html

Paşinyan için yeni rota: 'Kimlerle askeri ilişkilere sahip olabileceğimizi anlamamız gerekiyor'

Paşinyan için yeni rota: 'Kimlerle askeri ilişkilere sahip olabileceğimizi anlamamız gerekiyor'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduyu hangi ülkenin yardımıyla reforme etme konusunda farklı seçenekler aradıklarını belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:17+0300

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Ermenistan lideri Paşinyan, ordu reformuyla ilgili bir soru üzerine, “Hangi ülkelerle gerçekten de askeri teknik ve savunma ilişkileri kurabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Eskiden bu basit bir görevdi, çünkü böyle bir sorun yoktu ve konsept oluşturma konusunda zorluklar da yoktu. Eskiden savunma alanındaki ilişkilerimizin yüzde 95-97’si Rusya’ylaydı. Şimdi artık objektif ve sübjektif sebeplerden bu mümkün değil” dedi.Ermenistan’ın bu konsept kapsamında, Hindistan, İran, Gürcistan ve ABD ile nasıl ilişkilere sahip olacağını anlaması gerektiğini dile getiren Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Paşinyan, konsept üzerindeki çalışmaların bu yıl içinde bitebileceğini de sözlerine ekledi.

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