https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-basbakani-pasinyan-toprak-talebinde-bulunmayagina-dair-azerbaycandan-garanti-bekliyoruz-1079852071.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Toprak talebinde bulunmayağına dair Azerbaycan'dan garanti bekliyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Toprak talebinde bulunmayağına dair Azerbaycan'dan garanti bekliyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan toprak talebinde bulunmayacaklarına dair garanti beklediğini ve bu garantiyi kendisinin de... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T14:06+0300
2024-01-20T14:06+0300
2024-01-20T14:06+0300
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Başbakan Nikol Paşinyan iktidardaki partisinin üyelerine hitaben yapılan konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebinin olmayacağına dair ek garantiler beklediğini açıkladı.Paşinyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın bu tür ek garantiler istediğine inandığını belirten Paşinyan, "Diplomatik metinlerde her zaman Ermenistan'ın ve muhtemelen Azerbaycan'ın şimdi olmasa da gelecekte toprak taleplerine ilişkin belirli riskler gördüğü alt metinler vardır" dedi.Paşinyan ayrıca Ermenistan-Azerbaycan çözüm sürecinde birçok kez doğrudan ve dolaylı temaslar yaşandığını da sözlerine ekleyerek, "Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan temaslar az çok aktif. Ofisim ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yönetimi arasında işleyen iletişim hatları olduğunu biliyorsunuz" dedi.Paşinyan barışa götürecek formülün bu olduğunu belirterek Bakü'nün açıklamalarının, Azerbaycan'ın barış sürecini kendi amaçları doğrultusunda çıkmaza sokmaya çalıştığı izlenimini verebileceğini söyledi.Ermeni Başbakan, Ekim 2022'de Prag'da, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 1991 Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıkları bir anlaşmaya varıldığını hatırlatarak sınırlandırma sürecinin 1991'de veya Sovyet döneminde var olan sınırı 'sahada' düzeltmenin yanı sıra belgelemesi gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-muhalefetinden-pasinyana-yeni-anayasa-tepkisi-baku-ve-ankara-lehine-adim-atiyor-1079846896.html
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Toprak talebinde bulunmayağına dair Azerbaycan'dan garanti bekliyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan toprak talebinde bulunmayacaklarına dair garanti beklediğini ve bu garantiyi kendisinin de vermeye hazır olduğunu söyledi.
Başbakan Nikol Paşinyan iktidardaki partisinin üyelerine hitaben yapılan konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebinin olmayacağına dair ek garantiler beklediğini açıkladı.
Paşinyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Azerbaycan'dan, Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı gelecekte toprak talepleri için satır aralarında gizli argümanlar bırakmak istemediğine dair garantiler bekliyoruz. Ancak bu tür garantileri vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Elbette bunlar birbiriyle bağlantılı eylemler, ne bizim tarafımızdan ne de onların tarafından, tek taraflı olamazlar.
Hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın bu tür ek garantiler istediğine inandığını belirten Paşinyan, "Diplomatik metinlerde her zaman Ermenistan'ın ve muhtemelen Azerbaycan'ın şimdi olmasa da gelecekte toprak taleplerine ilişkin belirli riskler gördüğü alt metinler vardır" dedi.
Paşinyan ayrıca Ermenistan-Azerbaycan çözüm sürecinde birçok kez doğrudan ve dolaylı temaslar yaşandığını da sözlerine ekleyerek, "Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan temaslar az çok aktif. Ofisim ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yönetimi arasında işleyen iletişim hatları olduğunu biliyorsunuz" dedi.
Paşinyan barışa götürecek formülün bu olduğunu belirterek Bakü'nün açıklamalarının, Azerbaycan'ın barış sürecini kendi amaçları doğrultusunda çıkmaza sokmaya çalıştığı izlenimini verebileceğini söyledi.
Ermeni Başbakan, Ekim 2022'de Prag'da, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 1991 Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıkları bir anlaşmaya varıldığını hatırlatarak sınırlandırma sürecinin 1991'de veya Sovyet döneminde var olan sınırı 'sahada' düzeltmenin yanı sıra belgelemesi gerektiğini söyledi.