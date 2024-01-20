https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-muhalefetinden-pasinyana-yeni-anayasa-tepkisi-baku-ve-ankara-lehine-adim-atiyor-1079846896.html
Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a yeni anayasa tepkisi: 'Bakü ve Ankara lehine adım atıyor'
Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a yeni anayasa tepkisi: 'Bakü ve Ankara lehine adım atıyor'
Ermenistan muhalefetinden bir grup Başbakan Paşinyan'ın yeni anayasa ile ilgili yaptığı açıklamalara karşı olarak yaptıkları açıklamada bu adımın Bakü ve... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:15+0300
2024-01-20T12:15+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cuma günü Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla görüşmede, “Benim ve bazı meslektaşlarımın görüşüne göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Anayasa değişikliklerine değil, yeni anayasaya ihtiyaç var. Bu görüşü, daha geniş bir müzakere konusu olsun diye ifade ediyorum” cümlelerini dile getirmişti.Paşinyan'ın bu açıklamalarını Ermenistan muhalefetinden tepki geldi.Muhalifler, Bakü ve Ankara'nın Erivan'dan sürekli olarak Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin etme hakkının desteklenmesi ve "Ermeni Soykırımı iddiasının" uluslararası alanda tanınmasına ilişkin hükümlerin Anayasa'dan çıkarılmasını talep ettiğini hatırlattı.Bu husus Ermenistan Parlamentosu Hayastan fraksiyonu milletvekilleri olan Gegham Manukyan, Anna Grigoryan, Kristine Vardanyan ve Artur Haçatryan tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Üçüncü Cumhuriyet Anayasasına yönelik yeni bir saldırıya hazırlanıyor ve Bakü ile Ankara'nın bitmek bilmeyen taleplerinden birini yerine getiriyor" cümlesine yer verildi.Milletvekilleri, müzakere sürecinde Ermenistan ve Azerbaycan'ın önerilerini öğrendikten sonra ortaya çıkan endişeleri, bugün Paşinyan'ın Anayasa konusundaki açıklamalarının ardından doğrulanmış olduğunu dile getirerek, "Paşinyan da bu açıklamanın amacının 'siyasi kararlara meşruiyet kazandırmak' olduğunu itiraf etti" dediler.Paşinyan 19 Ocak'ta Adalet Bakanlığı ile yaptığı bir toplantıda Ermenistan'ın anayasal değişikliklere değil, ülkeyi yeni jeopolitik koşullarda daha rekabetçi ve uygulanabilir kılacak yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, yeni anayasa, azerbaycan, bakü, türkiye, ankara
Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a yeni anayasa tepkisi: 'Bakü ve Ankara lehine adım atıyor'
12:15 20.01.2024 (güncellendi: 12:17 20.01.2024)
Ermenistan muhalefetinden bir grup Başbakan Paşinyan'ın yeni anayasa ile ilgili yaptığı açıklamalara karşı olarak yaptıkları açıklamada bu adımın Bakü ve Ankara lehine olduğunu dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cuma günü Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla görüşmede, “Benim ve bazı meslektaşlarımın görüşüne göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Anayasa değişikliklerine değil, yeni anayasaya ihtiyaç var. Bu görüşü, daha geniş bir müzakere konusu olsun diye ifade ediyorum” cümlelerini dile getirmişti.
Paşinyan'ın bu açıklamalarını Ermenistan muhalefetinden tepki geldi.
Muhalifler, Bakü ve Ankara'nın Erivan'dan sürekli olarak Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin etme hakkının desteklenmesi ve "Ermeni Soykırımı iddiasının" uluslararası alanda tanınmasına ilişkin hükümlerin Anayasa'dan çıkarılmasını talep ettiğini hatırlattı.
Bu husus Ermenistan Parlamentosu Hayastan fraksiyonu milletvekilleri olan Gegham Manukyan, Anna Grigoryan, Kristine Vardanyan ve Artur Haçatryan tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Üçüncü Cumhuriyet Anayasasına yönelik yeni bir saldırıya hazırlanıyor ve Bakü ile Ankara'nın bitmek bilmeyen taleplerinden birini yerine getiriyor" cümlesine yer verildi.
Milletvekilleri, müzakere sürecinde Ermenistan ve Azerbaycan'ın önerilerini öğrendikten sonra ortaya çıkan endişeleri, bugün Paşinyan'ın Anayasa konusundaki açıklamalarının ardından doğrulanmış olduğunu dile getirerek, "Paşinyan da bu açıklamanın amacının 'siyasi kararlara meşruiyet kazandırmak' olduğunu itiraf etti" dediler.
Paşinyan 19 Ocak'ta Adalet Bakanlığı ile yaptığı bir toplantıda Ermenistan'ın anayasal değişikliklere değil, ülkeyi yeni jeopolitik koşullarda daha rekabetçi ve uygulanabilir kılacak yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.