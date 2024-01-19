https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html
Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var
Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Dünya değişiyor” dedi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:55+0300
2024-01-19T13:55+0300
2024-01-19T13:55+0300
dünya
ermenistan
ermenistan savunma bakanlığı
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
anayasa
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla görüşmede, “Benim ve bazı meslektaşlarımın görüşüne göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Anayasa değişikliklerine değil, yeni anayasaya ihtiyaç var. Bu görüşü, daha geniş bir müzakere konusu olsun diye ifade ediyorum” diye konuştu.“Dünya değişiyor, kaçınılmaz olarak Güney Kafkasya bölgesi ve Ermenistan da değişecek” diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistan-ab-misyonu-ulkemizdeki-onemli-bir-guvenlik-faktoru-1079569084.html
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ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, anayasa
ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, anayasa
Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Dünya değişiyor” dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla görüşmede, “Benim ve bazı meslektaşlarımın görüşüne göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Anayasa değişikliklerine değil, yeni anayasaya ihtiyaç var. Bu görüşü, daha geniş bir müzakere konusu olsun diye ifade ediyorum” diye konuştu.
“Dünya değişiyor, kaçınılmaz olarak Güney Kafkasya bölgesi ve Ermenistan da değişecek” diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu değişime farklı şekillerde yaklaşılabilir. Ama ne düşünürsek düşünelim evrim devam ediyor. Dolayısıyla tavrımız ve yaklaşımımız bu evrimi durdurmak olmamalı. Bu başlı başına mantıksız olur, çünkü evrimi durdurursak yozlaşma başlar. Tavrımız ve yaklaşımımız, Ermenistan Cumhuriyeti devletinin çıkarları doğrultusunda yönetmek olmalı.”