https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html

Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var

Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Dünya değişiyor” dedi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T13:55+0300

2024-01-19T13:55+0300

2024-01-19T13:55+0300

dünya

ermenistan

ermenistan savunma bakanlığı

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

anayasa

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla görüşmede, “Benim ve bazı meslektaşlarımın görüşüne göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Anayasa değişikliklerine değil, yeni anayasaya ihtiyaç var. Bu görüşü, daha geniş bir müzakere konusu olsun diye ifade ediyorum” diye konuştu.“Dünya değişiyor, kaçınılmaz olarak Güney Kafkasya bölgesi ve Ermenistan da değişecek” diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistan-ab-misyonu-ulkemizdeki-onemli-bir-guvenlik-faktoru-1079569084.html

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ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, anayasa