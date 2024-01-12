Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'

Türkiye
Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özelmacıklı: Türkiye'nin önemli bir gerçeği var: Sürdürülebilir konut arzı
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hatay'da son durum
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistan-ab-misyonu-ulkemizdeki-onemli-bir-guvenlik-faktoru-1079569084.html
Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'
Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel ile Erivan'ın uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazırlandığını dile getirdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:13+0300
2024-01-12T11:13+0300
dünya
ermenistan
ararat mirzoyan
avrupa birliği
askeri misyon
kafkasya
kafkasya bölgesi
karabağ
dağlık karabağ krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102346/60/1023466087_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_91b64d168a2e5f1fa2a3a4a658bc7099.jpg
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB sivil izleme misyonunu Azerbaycan sınırında güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakan, Ermenistan ve AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Mirzoyan tarafların 'Geliştirilmiş ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına (CEPA)' dayanan bir dizi somut program ve eylem üzerinde tartıştığını vurguladı. 11 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun sayısını yğzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarma kararı almıştı. Söz konusu misyon altı ileri harekat üssünde devriye geziyor.Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 personelden oluşuyordu. Misyonun görevi Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
ermenistan
avrupa birliği
kafkasya
kafkasya bölgesi
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102346/60/1023466087_114:0:1047:700_1920x0_80_0_0_48842ed0e8677670d5bfb7e4a04673ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, askeri misyon, kafkasya, kafkasya bölgesi, karabağ, dağlık karabağ krizi
ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, askeri misyon, kafkasya, kafkasya bölgesi, karabağ, dağlık karabağ krizi

Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'

11:13 12.01.2024
© FlickrErmenistan bayrağı.
Ermenistan bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Flickr
Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel ile Erivan'ın uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazırlandığını dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB sivil izleme misyonunu Azerbaycan sınırında güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.
Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
AB misyonu şu anda Ermenistan için son derece önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan sınırında ek bir güvenlik ve barış faktörüdür. Aynı zamanda AB ile önemli bir diyalog alanı ve konusudur. Brüksel kısa süre önce misyonun yapısını arttırma kararı aldı ve Ermenistan da bu kararı destekledi.
Bakan, Ermenistan ve AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Mirzoyan tarafların 'Geliştirilmiş ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına (CEPA)' dayanan bir dizi somut program ve eylem üzerinde tartıştığını vurguladı.
11 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun sayısını yğzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarma kararı almıştı. Söz konusu misyon altı ileri harekat üssünde devriye geziyor.
Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 personelden oluşuyordu. Misyonun görevi Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransız sömürgelerinin bağımsızlık sürecini destekleyeceğiz
Dün, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала