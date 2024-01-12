https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistan-ab-misyonu-ulkemizdeki-onemli-bir-guvenlik-faktoru-1079569084.html

Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'

Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel ile Erivan'ın uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazırlandığını dile getirdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T11:13+0300

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karabağ

dağlık karabağ krizi

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB sivil izleme misyonunu Azerbaycan sınırında güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakan, Ermenistan ve AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Mirzoyan tarafların 'Geliştirilmiş ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına (CEPA)' dayanan bir dizi somut program ve eylem üzerinde tartıştığını vurguladı. 11 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun sayısını yğzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarma kararı almıştı. Söz konusu misyon altı ileri harekat üssünde devriye geziyor.Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 personelden oluşuyordu. Misyonun görevi Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.

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ermenistan

avrupa birliği

kafkasya

kafkasya bölgesi

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ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, askeri misyon, kafkasya, kafkasya bölgesi, karabağ, dağlık karabağ krizi