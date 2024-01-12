https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistan-ab-misyonu-ulkemizdeki-onemli-bir-guvenlik-faktoru-1079569084.html
Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'
Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel ile Erivan'ın uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazırlandığını dile getirdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:13+0300
2024-01-12T11:13+0300
2024-01-12T11:13+0300
dünya
ermenistan
ararat mirzoyan
avrupa birliği
askeri misyon
kafkasya
kafkasya bölgesi
karabağ
dağlık karabağ krizi
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB sivil izleme misyonunu Azerbaycan sınırında güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakan, Ermenistan ve AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Mirzoyan tarafların 'Geliştirilmiş ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına (CEPA)' dayanan bir dizi somut program ve eylem üzerinde tartıştığını vurguladı. 11 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun sayısını yğzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarma kararı almıştı. Söz konusu misyon altı ileri harekat üssünde devriye geziyor.Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 personelden oluşuyordu. Misyonun görevi Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
ermenistan
avrupa birliği
kafkasya
kafkasya bölgesi
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ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, askeri misyon, kafkasya, kafkasya bölgesi, karabağ, dağlık karabağ krizi
ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, askeri misyon, kafkasya, kafkasya bölgesi, karabağ, dağlık karabağ krizi
Ermenistan: AB misyonu ülkemizdeki 'önemli bir güvenlik faktörü'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel ile Erivan'ın uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazırlandığını dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB sivil izleme misyonunu Azerbaycan sınırında güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.
Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
AB misyonu şu anda Ermenistan için son derece önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan sınırında ek bir güvenlik ve barış faktörüdür. Aynı zamanda AB ile önemli bir diyalog alanı ve konusudur. Brüksel kısa süre önce misyonun yapısını arttırma kararı aldı ve Ermenistan da bu kararı destekledi.
Bakan, Ermenistan ve AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Mirzoyan tarafların 'Geliştirilmiş ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına (CEPA)' dayanan bir dizi somut program ve eylem üzerinde tartıştığını vurguladı.
11 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun sayısını yğzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarma kararı almıştı. Söz konusu misyon altı ileri harekat üssünde devriye geziyor.
Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 personelden oluşuyordu. Misyonun görevi Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.